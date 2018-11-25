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В «Роскосмосе» прокомментировали слова Кудрина о нарушениях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Выводы Счетной палаты (СП) о масштабных финансовых нарушениях «Роскосмоса» основаны на проверках 2017 года, данные за вторую половину 2018 года будут опубликованы в декабре, заявили в пресс-службе госкорпорации.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в воскресенье назвал «Роскосмос» рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, в госкорпорации были выявлены случаи завышения цен при закупках.

В «Роскосмосе» сообщили, что ознакомлены с результатами проверки СП, подчеркнув, что нарушения были зафиксированы в прошлом году.

«Результаты работы новой администрации «Роскосмоса» за вторую половину 2018 года будут обнародованы в конце текущего года», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

21 ноября в научно-техническом совете «Роскосмоса» заявили о разработке новой  государственной программы по освоению Луны. Она предполагает создание сверхтяжелой ракеты. 

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