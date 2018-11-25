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Кудрин прокомментировал возможность глобального кризиса в ближайшие годы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глобальный кризис вряд ли произойдет в течение ближайших двух лет. Такое заявление сделал в воскресенье, 25 ноября, глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в интервью на телеканале «Россия-1» в программе «Действующие лица».

«Все ожидают, что успех должен скоро смениться падением. Я не думаю, что такой большой кризис ожидается в течение двух лет, но мы не можем предсказать даже год», — сообщил Кудрин.

По его словам, такие явления очень сложно предвидеть, но когда-то это должно случиться. Глава СП также подчеркнул, что падение будет проходить в ведущих странах. При этом мало вероятно, что в России в ближайшие 20 лет произойдут события, подобные дефолту 1998 года.

21 ноября Кудрин заявил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, что рост ВВП в России по итогам текущего года составит 1,6%, а уровень инфляции будет в районе 4%.

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