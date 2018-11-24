Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годы

Экономисты центра развития НИУ ВШЭ ожидают роста ВВП России в ближайшие три года на уровне 1,6–1,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз специалистов.

Согласно документу, в следующем году рост ВВП замедлится до 1,3%, однако после этого рост экономики ускорится и показатель достигнет 1,6% в 2020 году и 1,9% — в 2021-м, уточняет RT.

По мнению экономистов ВШЭ, негативное влияние на развитие экономики окажут снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки НДС. Так, по прогнозам специалистов, к 2021 году нефть Urals подешевеет до $63 за баррель.

21 ноября председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что рост ВВП России по итогам текущего года составит 1,6%.