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Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годы

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Экономисты центра развития НИУ ВШЭ ожидают роста ВВП России в ближайшие три года на уровне 1,6–1,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз специалистов.

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Согласно документу, в следующем году рост ВВП замедлится до 1,3%, однако после этого рост экономики ускорится и показатель достигнет 1,6% в 2020 году и 1,9% — в 2021-м, уточняет RT.

По мнению экономистов ВШЭ, негативное влияние на развитие экономики окажут снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки НДС. Так, по прогнозам специалистов, к 2021 году нефть Urals подешевеет до $63 за баррель.

21 ноября председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что рост ВВП России по итогам текущего года составит 1,6%.

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