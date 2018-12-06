Власти РФ направят 23 трлн рублей на развитие соцсферы до 2024 года

России по силам реализовать 12 важнейших национальных проектов, в целом расходы до 2024 года составят 23 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе традиционного итогового интервью журналистам российских телеканалов. Трансляцию ведут «Известия» в четверг, 6 декабря.

Он уточнил, что 22 трлн рублей из этих средств направят на выполнение социальных обязательств, на развитие системы образования и здравоохранения.

«Это огромные деньги на развитие страны, и эти деньги найдены», — подчеркнул премьер.

Как пояснил Медведев, ради этого пришлось увеличить НДС с 18 до 20%, скорректировать акцизную политику и решить некоторые другие задачи.

«Это результат грамотного перераспределения источников финансирования целого ряда программ», — добавил глава правительства.

В мае кабинет министров утвердил поручения, направленные на выполнение так называемого майского указа президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Правительству, в частности, поручено к 2024 году обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и увеличить темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.