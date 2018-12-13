Евроинтеграция: Россия может сохранить полное представительство в ЛЕ

Еще ни разу за время существования Лиги Европы не случалось, чтобы сразу три российские команды преодолевали групповой этап турнира. В этом году «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» имеют реальную возможность переписать историю. Петербуржцы уже добыли путевку в плей-офф второго по значимости клубного турнира Старого света, обеспечив себе первое место в квартете. Москвичи и краснодарцы в заключительном туре постараются присоединиться к сине-бело-голубым.

«Вильярреал»–«Спартак»

«Спартак» кажется явным аутсайдером группы G. Красно-белые занимают последнее место в квартете с пятью очками в активе. Однако плотность в таблице настолько высока, что победа в гостевом матче над «Вильярреалом» сразу выводит москвичей в плей-офф. Любой другой результат не оставляет команде Олега Кононова шансов на евровесну. Испанский коллектив не выглядит столь уж грозным соперником. «Желтая субмарина» погрузилась практически на самое дно испанского чемпионата (17-е место из 20), и перед игрой со «Спартаком» уволила главного тренера. Место Хавьера Кальехо занял Луис Гарсия.

— «Спартак» — команда непредсказуемая, — поделился своим мнением с «Известиями» бывший владелец клуба Андрей Червиченко. — У ребят может пойти игра и каждая атака будет завершаться голом, а может не получиться вообще ничего. Но сегодня красно-белые не выглядят коллективом, способным без проблем побеждать на выезде участника Лиги Европы из Испании. Москвичам может повезти, но объективных причин спокойно обыгрывать «Вильярреал» я не вижу.

«Спартак» серьезно осложнил себе еврокубковую кампанию двумя поражениями от венского «Рапида» (0:2 на выезде и 1:2 дома). Изначально австрийский клуб считался главным аутсайдером квартета. Теперь же он делит первое место в таблице с «Вильярреалом» (по 7 очков) и имеет хорошие шансы на попадание в плей-офф.

— Красно-белым очень тяжело рассчитывать на выход из группы, — заявил «Известиям» защитник «Рапида» Матео Барач. — С другой стороны, всё зависит от одного матча, в котором им нужно добиться победы. В жизни нет ничего невозможного. Мы дважды играли со «Спартаком», оба раза победили, но это были крайне тяжелые матчи. У них сильная команда, которая точно поборется за свой шанс.

«Севилья»–«Краснодар»

Чтобы гарантировать себе участие в весенней стадии Лиги Европы, «Краснодару» достаточно не проиграть «Севилье» на выезде. Но эта задача не выглядит простой. Андалусийцы в текущем сезоне смотрятся очень достойно: команда идет на втором месте в чемпионате Испании после 15 туров, отставая от лидирующей «Барселоны» всего на три очка.

— «Краснодар» сейчас на ходу, — считает глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Команда демонстрирует хороший уровень футбола как во внутреннем первенстве, так и на европейской арене. Хочется, чтобы «горожане» под руководством молодого российского специалиста Мурада Мусаева преодолели групповой этап Лиги Европы, и я верю, что им это по силам.

Теоретически «Краснодар» может выйти в плей-офф и в случае поражения в Испании. Тогда всё будет зависеть от итогового счета на табло. Дома «горожане» обыграли «Севилью» (2:1), и, чтобы обогнать ее в таблице, «быкам» можно потерпеть минимальное поражение, при этом забив два и более мячей. Возможен и вариант, при котором по итогам последнего тура у «Краснодара» будет равное количество очков с бельгийским «Стандардом» (если «Стандард» обыграет «Акхисар», а «Краснодар» уступит «Севилье». — «Известия»). С учетом того что по ходу группового этапа команды обменялись победами с одинаковым счетом (2:1), лучшего будут определять по разнице забитых и пропущенных мячей. Если и там у обоих клубов показатель будет одинаковым, то пойдет подсчет только забитых голов. Если же и это не выявит лидера, то путевку в плей-офф получит команда с лучшим рейтингом в таблице коэффициентов УЕФА. «Быки» занимают 44-е место, «Стандард» — 85-е. Аналогичный расклад возможен и с «Севильей», если испанцы выиграют у «Краснодара» с тем же счетом, с которым проиграли в первом матче (1:2). Но тогда «быки» окажутся в проигрышной ситуации — «Севилья» занимает шестое место в клубном рейтинге УЕФА.

— «Горожане» сами виноваты, что попали в такую ситуацию, — сказал «Известиям» бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Не пропусти команда на последних минутах выездной игры со «Стандардом» (1:2), то уже была бы в плей-офф. И все же полагаю, что «Краснодар» выйдет в весеннюю стадию турнира. Команда стабильная, и не проиграть «Севилье» не кажется для нее невыполнимой задачей.

«Славия»–«Зенит»

Петербуржцы находятся в самой комфортной ситуации. Для них последний тур группового этапа не имеет турнирного значения. «Зенит» не только обеспечил себе путевку в плей-офф, но и гарантировал первое место в квартете. А вот для «Славии» в этой игре решится многое. Чехи борются с «Копенгагеном» за второе место, и даже ничьи с российским клубом им хватит, чтобы выйти из группы.

— Уверен, что наставник «Зенита» Сергей Семак не отдаст этот матч сопернику, несмотря на то что сине-бело-голубым по сути уже ничего не нужно, — заявил «Известиям» именитый чешский футболист Иржи Ярошик. — Особенно, если учитывать, что несколько последних встреч в РПЛ питерцам явно не удались. Для «Славии» это игра года, и уверен, что они сделают все для того, чтобы победить. Безусловно, им должна помочь поддержка болельщиков.

Вероятно, в матче со «Славией» шанс проявить себя получат те футболисты «Зенита», которые не так часто появляются на поле. Игру пропустит один из главных лидеров сине-бело-голубых Артем Дзюба, а также его партнер по сборной России на чемпионате мира-2018 Александр Ерохин. Не исключено, что в предстоящем матче не примут участие и ряд других ключевых игроков команды.

— Резервисты «Зенита», возможно, будут более мотивированы и покажут результат даже лучше игроков основы, — сказал «Известиям» бывший капитан сборной Чехии Мартин Йиранек. — Дублерам захочется показать себя с лучшей стороны. Есть логика в том, чтобы отправить ключевых игроков в отпуск чуть раньше, так как матч со «Славией» уже ничего не значит команды. У многих футболистов «Зенита» накопилась сильная усталость, у кого-то мелкие травмы, которые могут усугубиться во время игры. В этом плане тренерскому штабу нет смысла рисковать.

Эти матчи станут последними с участием российских клубов в 2018 году. Национальный чемпионат уже ушел на перерыв, а весенняя стадия еврокубков стартует в феврале 2019 года.

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