«Вильярреал» уволил главного тренера в преддверии матча со «Спартаком»

Испанский «Вильярреал» объявил об увольнении главного тренера Хавьера Кальехи. Об этом сообщила пресс-служба клуба в понедельник, 10 декабря.

Руководство клуба поблагодарило специалиста за проделанную работу и пожелало удачи в дальнейшей карьере. В пресс-службе также отметили, что Кальеха работал в системе «Вильярреала» с 2014 года, а в декабре 2017 года возглавил первую команду.

Увольнение Кальехи произошло в преддверии матча с московским «Спартаком» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет 13 декабря на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Испании. Для выхода в стадию плей-офф российскому клубу необходимо победить в матче. Первая встреча между командами завершилась вничью со счетом 3:3.

«Вильярреал» в текущем году неудачно выступает в чемпионате Испании. После 15 туров «Желтая субмарина» занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда набрала всего 14 очков.

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