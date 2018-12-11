Конечная или пересадка: «Локомотив» сыграет заключительный матч в ЛЧ

Московский «Локомотив» первой из российских команд завершит свой еврокубковый путь в этом году. Красно-зеленые уже давно потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но все еще имеют шанс пробиться в весеннюю стадию Лиги Европы. Для продолжения борьбы на международной арене «железнодорожники» должны обыграть немецкий «Шальке» и надеяться на осечку конкурентов.

Победы может не хватить

В последнем туре не все зависит только от «Локомотива». Их конкурент за место в Лиге Европы — «Галатасарай» — имеет на одно очко больше. С учетом того что дома московский клуб обыграл турков лишь 2:0, а в гостях проиграл 0:3 — при равенстве очков стамбульцы окажутся выше. Таким образом, «Локо» нужно побеждать «Шальке» и расчитывать на осечку «Галатасарая» в параллельной игре с «Порту». Первые два места, дающие путевку в плей-офф ЛЧ, в группе D уже распределены, поэтому в предстоящих матчах португальцы и немцы, вероятно, будут не столь мотивированными.

— Нам нужно сделать то, что мы должны, а дальше уже будет, как будет, — сказал «Известиям» председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. — На игру с «Шальке» надо подходить только с этими мыслям. У нашей команды есть воля к победе и эмоций хватает. Поэтому должны сделать всё от нас зависящее.

Работа над ошибками

«Локомотив» фактически провалил большую половину группового этапа Лиги чемпионов. «Железнодорожники» проиграли четыре первых матча подряд с общим счетом — 2:11. Лишь в пятом туре российской команде удалось одержать первую победу, обыграв «Галатасарай» (2:0). Задача по выходу в евровесну кажется крайне сложной, но в «Локомотиве» ее считают осуществимой.

— Нас ждет последний матч в году, и мы оставим на поле все силы, чтобы добиться нужного результата, — заявил «Известиям» защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. — Наш первый очный матч показал, что мы ни в чем не уступаем «Шальке», поэтому «Локомотиву» по силам их обыграть. Понимаем, что в выездной игре будет тяжелее, но нам необходим положительный результат. Мы не будем оглядываться на ход параллельного матча в Стамбуле, надо сконцентрироваться только на своей игре.

В домашнем матче против «Шальке» «Локомотив» большую часть игрового времени владел преимуществом, но в самой концовке второго тайма немцы забили единственный гол и увезли из Москвы три очка. Руководство команды отметило, что в первую очередь футболисты будут думать не о жажде реванша, а о турнирном значении предстоящего матча.

— Думаю, что нам не нужно искать никакой дополнительной мотивации, — сказал «Известиям» Анатолий Мещеряков. — Все в команде прекрасно понимают важность предстоящей игры. И вообще, думаю, что если у профессионального спортсмена пропадает мотивация хотя бы на один матч, то надо вешать бутсы на гвоздь и курить бамбук.

На победном кураже

«Локомотив» подходит к матчу с «Шальке» в хорошем расположении духа. Действующие чемпионы страны закончили первую часть сезона волевой победой над «Оренбургом» (2:1). В клубе уверены, что этот результат придаст команде боевой настрой и на международной арене.

— Нужно всегда ставить перед собой максимальные задачи, — рассказал «Известиям» советник генерального директора московского клуба Дмитрий Булыкин. — Все ребята в «Локомотиве» понимают, что положительный результат матча с «Шальке» может позволить остаться в еврокубках. Уверен, что наши игроки будут заряжены на все 100%, тем более после волевой победы в чемпионате России над «Оренбургом».

«Шальке» же проиграл самый принципиальный для себя матч матч в рамках внутреннего первенства. Дортмундская «Боруссия» переиграла гельзенкирхенцев в рурском дерби (1:2). Этот соперник является для будушее оппонента «Локо» даже более значимым, чем мюнхенская «Бавария».

— Знаем, что «Шальке» в прошедшие выходные проиграли в дерби, — сказал «Известиям» защитник «Локо» Мачей Рыбус. — Наверняка, они выйдут на игру с нами с целью реабилитироваться за домашнее поражение от «Боруссии». Но и мы будем настроены запредельно. Очень хотим попасть в Лигу Европы и едем в Германию только за тремя очками. Понимаем, что будет сложно, но мы на это способны.

Отметим, что в составе «Локомотива» сейчас играют два футболиста, которые долгое время были лидерами «Шальке». Защитник «Локо» Бенедикт Хеведес выступал за «Шальке» на протяжении десяти лет (2007–2017) и долгое время был капитаном команды. В его активе 335 матчей, 23 мяча и 13 голевых передач. В составе немецкого клуба он сыграл 228 матчей, забил 53 мяча и отдал 70 голевых передач. Кроме того, нынешний спортивный директор «железнодорожников» Эрик Штофельхаус также долгое время работал в структуре немецкой команды.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter