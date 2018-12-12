Фонд «Подари жизнь» опроверг выселение семьи с онкобольным ребенком в Москве

Информация о том, что семья с онкобольным ребенком съехала из съемной московской квартиры из-за травли соседей, не соответствует действительности. Об этом заявили в благотворительном фонде «Подари жизнь».

Ранее СМИ сообщили, что одна из семей, проживающей в квартире в столичном районе Коньково, покинула жилплощадь. Арендодатель предположила, что они могли уехать на время.

«Фонд «Подари жизнь» такого подтверждения не дает», — заявили представители организации, комментируя данную информацию.

8 декабря стало известно, что жительница одного из столичных районов начала сбор подписей против проживания в подъезде родителей с онкобольными детьми, которые приезжают на лечение в Москву. Свои действия она объяснила страхом «заразиться раком», поскольку он, по ее мнению, передается воздушно-капельным путем. Пенсионерку поддержали и другие жители дома.

Между тем делом заинтересовались сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры. Как заявлял официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, в действиях жильцов дома усматривается «дискриминация». Пока это неофициальные выводы, и проверка продолжается.