ГП назвала дискриминацией сбор подписей за выселение онкобольных детей

Прокуратура считает дискриминацией сбор подписей за выселение детей с онкологическими заболеваниями из арендованной московской квартиры, рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной во вторник, 11 декабря.

«Пока это выглядит как дискриминация детей по признаку, что они больны таким заболеванием», — цитирует ТАСС Куренного. По его словам, это неофициальные выводы, и проверка еще продолжается.

Представитель Генпрокуратуры пояснил, что несколько жильцов дома действительно хотят ограничить пребывание детей в квартире. Ведомство также рассмотрит вопрос о предостережении в адрес управляющей компании о недопустимости нарушений закона, заключил Куренной.

8 декабря сообщалось, что жительница одного из многоквартирных домов в Москве начала сбор подписей против проживания в этом доме родителей с онкобольными детьми, приезжающих на лечение в столицу. Свои действия женщина объяснила страхом «заразиться раком», поскольку он, по ее мнению, передается воздушно-капельным путем. Пенсионерку поддержали и другие жители дома.

Следователи и сотрудники прокуратуры начали проверку по факту сбора жильцами дома подписей за выселение семей с онкобольными детьми. В правоохранительных органах дадут оценку действиям москвички. Речь может идти о нарушении прав несовершеннолетних и дискриминации граждан.