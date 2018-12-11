Прямой эфир

ГП назвала дискриминацией сбор подписей за выселение онкобольных детей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура считает дискриминацией сбор подписей за выселение детей с онкологическими заболеваниями из арендованной московской квартиры, рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной во вторник, 11 декабря.

Жизнь вне угрозы: в Геленджике провели уникальные онкооперации
На конференции врачи из России и Германии обсудили передовые подходы в хирургии

«Пока это выглядит как дискриминация детей по признаку, что они больны таким заболеванием», — цитирует ТАСС Куренного. По его словам, это неофициальные выводы, и проверка еще продолжается.

Представитель Генпрокуратуры пояснил, что несколько жильцов дома действительно хотят ограничить пребывание детей в квартире. Ведомство также рассмотрит вопрос о предостережении в адрес управляющей компании о недопустимости нарушений закона, заключил Куренной.

8 декабря сообщалось, что жительница одного из многоквартирных домов в Москве начала сбор подписей против проживания в этом доме родителей с онкобольными детьми, приезжающих на лечение в столицу. Свои действия женщина объяснила страхом «заразиться раком», поскольку он, по ее мнению, передается воздушно-капельным путем. Пенсионерку поддержали и другие жители дома.

Следователи и сотрудники прокуратуры начали проверку по факту сбора жильцами дома подписей за выселение семей с онкобольными детьми. В правоохранительных органах дадут оценку действиям москвички. Речь может идти о нарушении прав несовершеннолетних и дискриминации граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура внесла представление авиакомпании «ИрАэро» из-за задержек рейсов
В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017