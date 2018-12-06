В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера

Университет генпрокуратуры и психологи составили психологический профиль среднего коррупционера. Об этом 6 декабря, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Он отметил, что коррупционеру приписываются меркантильность, жадность, корыстолюбие, преобладание материальных ценностей в общей системе ценностей, властолюбие, стремление к богатству и т.д. Однако результаты исследование опровергают это.

«На самом деле коррупционеры, как правило, это активные, энергичные, инициативные люди, они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в стрессовых ситуациях, они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля. Это объективная картина», — заявил Куренной, выступая на интернет-канале ведомства «Эфир».

Он также отметил, что возраст среднестатистического коррупционера составляет 40 лет и в большинстве своем это мужчины.

«У них есть семья, есть дети. Как правило, типичный коррупционер не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики», — добавил Куренной.

По его словам, коррупционеры идут на преступления не из-за жадности, как считается, а из-за желания самоутвердиться и повысить свой авторитет, уточняет «Интерфакс».

В феврале глава Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил, что в 2017 году за коррупционные преступления было осуждено до 9,9 тыс. лиц.