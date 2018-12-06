Прямой эфир

В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера

0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Университет генпрокуратуры и психологи составили психологический профиль среднего коррупционера. Об этом 6 декабря, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Начистоту: российские ведомства проверят на коррупцию
Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман — о коррупции, выборах, пятом раунде оценки GRECO и проверке президентов

Он отметил, что коррупционеру приписываются меркантильность, жадность, корыстолюбие, преобладание материальных ценностей в общей системе ценностей, властолюбие, стремление к богатству и т.д. Однако результаты исследование опровергают это.

«На самом деле коррупционеры, как правило, это активные, энергичные, инициативные люди, они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в стрессовых ситуациях, они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля. Это объективная картина», — заявил Куренной, выступая на интернет-канале ведомства «Эфир».

Он также отметил, что возраст среднестатистического коррупционера составляет 40 лет и в большинстве своем это мужчины.

«У них есть семья, есть дети. Как правило, типичный коррупционер не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики», — добавил Куренной.

По его словам, коррупционеры идут на преступления не из-за жадности, как считается, а из-за желания самоутвердиться и повысить свой авторитет, уточняет «Интерфакс».

В феврале глава Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил, что в 2017 году за коррупционные преступления было осуждено до 9,9 тыс. лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин призвал очистить энергетический комплекс РФ от коррупции
В МЧС рассказали о борьбе с коррупцией внутри ведомства

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017