Российские космонавты вскрыли обшивку «Союза МС-09»

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос вскрыли микрометеоритную защиту корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС и нашли под ней отверстие. Об этом они доложили в Центр управления полетами, передает «РИА Новости».

Кононенко взял образцы герметика, которым было закрыто отверстие, а также материалы с поверхности вокруг него. Их уложили в изолирующий контейнер. Они будут представлены следствию после приземления.

Космонавты провели за бортом 7 часов 45 минут, что оказалось на 1 час 14 минут больше запланированного времени.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил Прокопьева и Кононенко за успешную и «беспрецедентную по сложности» миссию.

30 августа на орбитальной станции возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля обнаружили отверстие. Вечером того же дня пробоина была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, а давление на МКС стабилизировалось. Позднее представители ракетно-космической отрасли предположили, что отверстие могло появиться еще при сборке в цехе в Королеве.