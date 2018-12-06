Рогозин стал спецпредставителем президента по международному космическому сотрудничеству

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назначен специальным представителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответсвующий указ президент России Владимир Путин подписал в четверг, 6 декабря.

«Назначить генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Рогозина Дмитрия Олеговича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В мае Путин назначил Рогозина, ранее занимавшего пост вице-премьера, генеральным директором «Роскосмоса».