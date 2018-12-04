«Роскосмос» инициировал внеплановые проверки всех предприятий отрасли

«Роскосмос» обратился в Счетную палату с просьбой организовать проверки на всех предприятиях ракетно-космической отрасли в 2019 году. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко во вторник, 4 декабря.

Он отметил, что первая внеплановая проверка начнется в ракетно-космической корпорации «Энергия», после чего последует глобальная проверка всей отрасли. Устименко добавил, что четкого графика инспекций пока нет.

При этом руководитель пресс-службы «Роскосмоса» подчеркнул, что госкорпорация подверглась информационной атаке. По его словам, ее целью было создание образа «пожирающей федеральные деньги» структуры.

25 ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «Роскосмос» стал рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Он рассказал, что в госкорпорации выявили случаи завышения цен при закупках.

27 ноября Генпрокуратура сообщила о выявлении системных нарушений законодательства в деятельности «Роскосмоса» в период работы предыдущего руководства госкорпорации. По данному факту возбудили 16 уголовных дел. Еще 44 материала были переданы в следственные органы.