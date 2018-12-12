Образцы защиты и пробы с обшивки «Союза МС-09» передадут следствию

Образцы мелкометеоритной защиты и пробы с обшивки «Союза МС-09» передадут следствию. Об этом в среду, 12 декабря, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования», — цитирует его «Интерфакс».

Образцы со следами сверления были взяты с внешней стороны корабля в ночь на 12 декабря космонавтами МКС, совершившими для этого выход в открытый космос.

30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. В бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см, заделанную клеем.

Еще в сентябре специальная комиссия, которая продолжает изучать причины произошедшего, склоняется к мнению, что отверстие было сделано в отсеке корабля «Союз» еще на этапе изготовления космического корабля в сборочном цехе РКК «Энергия и некоторые сотрудники госкорпорации знали об этом, поскольку оно было заделано клеем.