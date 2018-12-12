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Космонавты нашли отверстие с внешней стороны «Союза МС-09»

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Фото: REUTERS/NASA TV
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На обшивке «Союза МС-09» обнаружено отверстие. Об этом в среду, 12 декабря, сообщили космонавты, которые вышли в открытый космос для обследования корабля.

Отверстие было найдено после того, как космонавты отогнули лист микрометеоритной защиты, сообщает ТАСС.

О своей находке Олег Кононенко и Сергей Прокопьев доложили в Центр управления полетами.

«Да, мы тоже ее видим», — подтвердили в ЦУП.

Еще в сентября Комиссия ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» полагала, что отверстие от сверла, ставшее причиной утечки воздуха на МКС, появилось в обшивке корабля «Союз МС-09» еще в цехе сборки в Королеве.

В ночь на 30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. В бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см, заделанную клеем.

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