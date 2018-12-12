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Ритейлеры решили не менять стоимость продукции из-за роста НДС

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Евгений Асташенков
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В начале следующего года стоимость продукции в крупных торговых сетях останется прежней, несмотря на рост НДС до 20%. С соответствующими обращениями ритейлеров в адрес поставщиков ознакомились «Известия».

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Так, в федеральной сети Billa (150 магазинов по России) заявили партнерам, что неизменность цены товара, указанной в договоре поставки, относится к коммерческим рискам поставщика. А региональная сеть «Ярче» (500 магазинов в Сибири и Подмосковье) ввела мораторий на повышение стоимости товаров до 15 января 2019 года включительно. Таким образом продавец намерен избежать скачка цен в новогодний период.

По данным «Руспродсоюза», в X5 retail group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», более 13 тыс. магазинов) также не принимают новые условия от контрагентов.

Руководитель налоговой практики юридической компании AVG Legal Давид Капианидзе считает, что мораторий на изменение стоимости продукции оправдан лишь в отношении товаров, закупленных поставщиками до повышения НДС. В противном случае речь идет о намерении ритейлеров переложить свои затраты на партнеров.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Поставки сделаны: ритейлеры вынуждают контрагентов оплатить рост НДС

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