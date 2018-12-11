Захарова ответила на призывы депутата рады уничтожить Крымский мост

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала прямым призывом к терроризму слова депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о том, что Крымский мост необходимо уничтожить.

Нардеп от Радикальный партии сделал свое заявление в эфире украинского ObozTV. По его мнению, Россия использует мост в качестве военного объекта, мешая свободному сообщению между Черным и Азовским морями. Народный избранник выразил надежду, что инопланетяне помогу Киеву уничтожить этот инфраструктурный объект.

«Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить о планах тайных. Что говорить о том, какое «мирное будущее» киевский режим продумал для своей страны», — написала Захарова в своем Facebook.

Она обратила внимание, что политика властей Украины строится на провокациях и бесконечном запугивании и угрозах. В качестве примера политик привела инсценировку смерти журналиста Бабченко и провокацию в Керченском проливе.

25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» вторглись в исконно территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса служащие ВМС Украины признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Позднее Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.