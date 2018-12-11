Основной закон страны никогда не читали 42% россиян. Это подтверждают результаты опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Известия». Содержание Конституции хорошо знакомо лишь 9% респондентов.

Кроме того, с каждым годом снижается число граждан, знающих о праздновании Дня Конституции в России 12 декабря. В этом году эту дату верно смогли назвать 61% опрошенных — это самый низкий показатель за последние восемь лет.

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия полагает, что неуважение к закону способно привести общество к состоянию «войны всех против всех». Эксперты, в свою очередь, отмечают, что люди всё еще плохо информированы о своих правах и не готовы бороться за них в суде.

«Однако такие обращения — это диалог с властью, который имеет значение для каждого конкретного гражданина. Важнейшей задачей юристов является правильная трансляция органам власти, в том числе судебным, имеющихся у граждан проблем. И решение таких проблем, иногда кажущихся мелкими, способно улучшить общее отношение россиян к государству и правовой системе в целом», — добавил управляющий МАБ «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров.

Опрос «Левада-центра» проводился с 22 по 28 ноября 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов 52 субъектов России.

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