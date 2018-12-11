Прямой эфир

Председатель КС сравнил Конституцию России с последней моделью Mercedes

0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин сравнил Конституцию страны с автомобилем Mercedes последней модели. Президентская республика помогла предотвратить хаос в 1990-е годы, заявил он, выступая во вторник, 11 декабря, в Совете Федерации.

«Если сравнить с автомобилем, то я бы сказал, что это Mercedes последней марки, потому что там вообще всё есть, если присмотреться. Но всё зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги», — цитирует председателя КС ТАСС.

Проводя параллель, Зорькин подчеркнул, что «важно, чтобы на этом автомобиле правильно ехали — тогда будет весь хороший результат».

В настоящее время КС выносит больше решений, толкующих законы, и меньше, которые признают их неконституционность. По мнению Зорькина, это происходит благодаря накопленному опыту, уточняет телеканал «360».

Ранее 11 декабря председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что у властей РФ нет необходимости менять статью Конституции России в вопросе доминирования международных норм права над национальными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с судьями КС
Матвиенко заявила об отсутствии необходимости менять Конституцию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017