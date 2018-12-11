Председатель КС сравнил Конституцию России с последней моделью Mercedes

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин сравнил Конституцию страны с автомобилем Mercedes последней модели. Президентская республика помогла предотвратить хаос в 1990-е годы, заявил он, выступая во вторник, 11 декабря, в Совете Федерации.

«Если сравнить с автомобилем, то я бы сказал, что это Mercedes последней марки, потому что там вообще всё есть, если присмотреться. Но всё зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги», — цитирует председателя КС ТАСС.

Проводя параллель, Зорькин подчеркнул, что «важно, чтобы на этом автомобиле правильно ехали — тогда будет весь хороший результат».

В настоящее время КС выносит больше решений, толкующих законы, и меньше, которые признают их неконституционность. По мнению Зорькина, это происходит благодаря накопленному опыту, уточняет телеканал «360».

Ранее 11 декабря председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что у властей РФ нет необходимости менять статью Конституции России в вопросе доминирования международных норм права над национальными.