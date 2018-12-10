Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с судьями КС

Президент России Владимир Путин встретится с судьями Конституционного суда в честь 25-летия Конституции страны. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом, представитель Кремля опроверг публикацию РБК, в которой утверждалось, что Путин впервые за много лет якобы не встретится с судьями.

«Это не так. Президент встретится с судьями Конституционного суда, потому что собственно от имени президента будет дан торжественный прием по случаю празднования 25-летия принятия Конституции. Там как раз эти судьи и будут», — сказал Песков.

В конце ноября депутат ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии в честь 25-летия российской Конституции.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. В этот день в 1993 году прошли выборы в законодательный орган России — Федеральное Собрание, а также было проведено всенародное голосование по принятию Конституции. Положения документа вступили в силу в день ее опубликования — 25 декабря 1993 года.