Прямой эфир

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с судьями КС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин встретится с судьями Конституционного суда в честь 25-летия Конституции страны. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом, представитель Кремля опроверг публикацию РБК, в которой утверждалось, что Путин впервые за много лет якобы не встретится с судьями.

«Это не так. Президент встретится с судьями Конституционного суда, потому что собственно от имени президента будет дан торжественный прием по случаю празднования 25-летия принятия Конституции. Там как раз эти судьи и будут», — сказал Песков.

В конце ноября депутат ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии в честь 25-летия российской Конституции.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. В этот день в 1993 году прошли выборы в законодательный орган России — Федеральное Собрание, а также было проведено всенародное голосование по принятию Конституции. Положения документа вступили в силу в день ее опубликования — 25 декабря 1993 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде предложили сделать День Конституции выходным днем
Председатель КС Зорькин обозначил недостатки Конституции России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017