Путин назвал недопустимым содержание десятков заключенных в одной камере

Президент России Владимир Путин заявил, что недопустимо, когда десятки заключенных содержатся в одной камере.

«Хотя, конечно, люди сидят десятками в одной камере. Это недопустимо абсолютно. Полностью согласен», — сказал глава государства 11 декабря на заседании Совета по правам человека.

Президент отметил, что соблюдение прав человека в местах лишения свободы является очень острой темой и власти пытаются держать ее в поле зрения, передает «РИА Новости».

По словам Путина, эта проблема связана в том числе с бюджетными расходами.

«Надо думать над этим, в том числе и о повышении денежного содержания сотрудников», — добавил президент.

Кроме того, Путин заметил, что отправлять иностранцев на родину вместо наказания несправедливо по отношению к россиянам.

«Мы поставим граждан России и иностранцев в разное положение. За одно и то же деяние может оказаться российский гражданин за решеткой, а иностранец просто отправится на родину», — пояснил глава государства.

Также на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека Путин допустил внесение изменений в закон о митингах и шествиях.