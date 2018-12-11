Прямой эфир

Путин назвал недопустимым содержание десятков заключенных в одной камере

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что недопустимо, когда десятки заключенных содержатся в одной камере.

«Хотя, конечно, люди сидят десятками в одной камере. Это недопустимо абсолютно. Полностью согласен», — сказал глава государства 11 декабря на заседании Совета по правам человека.

Президент отметил, что соблюдение прав человека в местах лишения свободы является очень острой темой и власти пытаются держать ее в поле зрения, передает «РИА Новости».

По словам Путина, эта проблема связана в том числе с бюджетными расходами.

«Надо думать над этим, в том числе и о повышении денежного содержания сотрудников», — добавил президент.

Кроме того, Путин заметил, что отправлять иностранцев на родину вместо наказания несправедливо по отношению к россиянам.

«Мы поставим граждан России и иностранцев в разное положение. За одно и то же деяние может оказаться российский гражданин за решеткой, а иностранец просто отправится на родину», — пояснил глава государства.

Также на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека Путин допустил внесение изменений в закон о митингах и шествиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин призвал не забыть про «конкретного гражданина» при решении глобальных задач
Путин открыл памятник Солженицыну

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017