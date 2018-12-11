Путин призвал не забыть про «конкретного гражданина» при решении глобальных задач

Президент России Владимир Путин призвал не забывать о нуждах «конкретного гражданина» при решении глобальных задач развития экономики. Такое заявление он сделал во вторник, 11 декабря, на заседание Совета по правам человека (СПЧ) в Кремле.

«Все эти преобразования, новые технологии и новые проекты большие, масштабные должны идти рука об руку с развитием самого общества, с повышением зрелости самого государства», — приводит ТАСС слова главы государства.

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека проходит 11 декабря. Участники мероприятия должны обсудить в том числе вопросы защиты прав российских граждан за границей, а также состояние дел в пенитенциарной системе.

Ранее в этот же день Владимир Путин посетил Центральный дом журналиста, где проходила церемония прощания с правозащитницей, экс-главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Российский лидер возложил цветы к гробу усопшей, после чего высказал слова соболезнования ее близким и коллегам.