Не тот случай: страховка не работает на ипотечниках-онкобольных

Ипотека и так тяжелое бремя, а когда заемщику ставят диагноз «рак», оно становится невыносимым. Деньги уходят на лечение, а пени тем временем растут. Тут должна пойти в ход страховка здоровья, которая оформляется при получении кредита. Однако всё не так просто — онкология страховым случаем автоматом не признается. Подробнее читайте в материале «Известий».

Не тот случай

Мать Захара Неструева, автора петиции на портале change.org, взяла ипотечный кредит. Обязательным пунктом было страхование жизни. «Как нам объяснили, она [страховка] была необходима, чтобы защитить нас от возможных кризисных ситуаций», — объясняет мужчина.

В апреле прошлого года у его мамы диагностировали рак. Однако страховая компания не признала страховым случаем ни онкологию, ни присвоенную женщине инвалидность II группы, отмечается в петиции. Работать она не могла, а все деньги уходили на лечение. В октябре 2017-го семья перестала платить взносы за ипотеку и взяла в долг средства на лечение. Страховая компания в итоге увеличила плату, а банк предложил лишь разбить взносы. Суды ни к чему не привели. По словам Захара Неструева, теперь у семьи два варианта: или продать квартиру самостоятельно и на полученные средства отдать долг, или же недвижимость уйдет с торгов.

ипотека В офисе ипотечного центра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Таких историй хватает — в Сети десятки людей, оказавшихся в похожей ситуации, просят помощи. Но нельзя торопиться обвинять страховщиков. В каждом случае нужно разбираться индивидуально, проверяя все первоначальные документы, подчеркивает юрист по страховому праву Святослав Шувалов. «Когда заключается договор о страховании, у него всегда есть четыре существенных условия, в их число входит то, что считать страховым случаем», — подчеркнул специалист в беседе с «Известиями». Вероятность того, что онкологическое заболевание не было прописано в правилах или договоре, крайне велика.

Когда дьявол в деталях

«Очень часто компании в виде исключения из страхового покрытия называют как раз онкологию», — сказал «Известиям» руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь. По его словам, таких случаев очень много: «Это связано с тем, что граждане, которые заключают подобные договоры, не понимают их существа, предполагают, что наличие полиса защищает их от всевозможных рисков, связанных с их жизнью и здоровьем».

Если страховая компания отказывается платить в случае, если заболевание не было прописано в договоре, она действует абсолютно законно. Ее цель — не платить, когда это можно делать, подчеркивает Игорь Пушкарь. «Понятно, что они встречают граждан с распростертыми объятиями, когда они приходят заключать договор и несут им свои деньги. А когда те обращаются в отдел урегулирования убытков, то встречи бывают не такими радушными», — признает специалист.

страховка Фото: Depositphotos

Уровень правовой культуры в России оставляет желать лучшего, сетует собеседник «Известий». А уж в сфере страхования, где проколоться может даже опытный юрист, и подавно. Страховые компании часто закладывают заведомо невыполнимые или трудновыполнимые условия. Например, прописывают как страховой случай только «смерть и инвалидность, полученные в результате несчастного случая». Более того, понятие несчастного случая может сильно отличаться от общепризнанного: в документах будет пометка, что таковым не считаются, например, ДТП и причинение вреда здоровью.

Автор цитаты «Страховые компании порой недоговаривают на этапе заключения договора, пользуясь неграмотностью страхователя», — подчеркивает юрист.

Так случилось с жительницей Иванова Расимой Кадыровой, которая осталась без взятой в ипотеку квартиры. Сначала с кредитом были проблемы из-за того, что закрылся банк и перепродал накопившиеся у нее долги. Уже когда ее изводили коллекторы, у женщины ухудшилось здоровье. В больнице нашли онкологию, присвоили статус инвалида II группы. Женщина обратилась за выплатами, но ежегодно продлеваемая ею страховка здоровья и жизни оказалась бесполезной.

Бороться до конца

«Бывают и незаконные действия со стороны страховых компаний, когда они в сам договор или правила страхования закладывают условия, противоречащие действующему законодательству. Либо закладывают условия, предполагающие двоякое или неоднозначное толкование», — подчеркивает руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь. В разных разделах договора могут содержаться положения, противоречащие друг другу. Учитывая, что правила страхования могут занимать 30–40 страниц, обычно их никто не читает. В итоге страхования компания, отказывая в выплате, ссылается, например, на восьмое положение, а рядом с ним будет значиться исключающее его седьмое. Если страховщики отказывают от выплат незаконно, добиться справедливости можно попытаться в суде.

Так и сделала Светлана Лапина, но столкнулась с другими сложностями. «Я инвалид I группы, у меня рак, четвертая стадия. Я уже два года борюсь за жизнь, чтобы у моей несовершеннолетней дочери как можно дольше была мама» — так начиналась ее петиция, опубликованная в 2016 году.

онко Пациент онкологического диспансера Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

За три года до этого женщина взяла ипотеку. Как и в предыдущем случае, вместе с тем купила услугу по страхованию жизни и здоровья. Спустя год ей поставили страшный диагноз. В страховой выплате ей не отказали, однако критично затянули с ее выдачей. Суд встал на сторону Светланы, но тем временем возникла другая проблема. Пока женщина боролась за страховую выплату, банк начислял ей пени и неустойки. И в итоге подал в суд, требуя продать квартиру и отдать долг. Внимание к петиции, которую подписало более 400 тыс. человек, помогло. Банк аннулировал все долги и обещал впредь подобных ситуаций не допускать.

В январе суд помог жителю Хабаровска получить от страховой компании выплаты после смерти жены от онкологического заболевания. Оба они как ипотечники были застрахованы на случай смерти или болезни. Компания обвиняла семью в том, что она скрыла болезнь. Мужчина позднее пояснил, что в момент ипотеки его жена действительно уже болела раком, но врачи уверяли, что после терапии он больше не вернется.

Тайное всплывет

В практике юриста Святослава Шувалова бывали случаи, когда человек уже был болен в момент заключения договора страхования. Тогда страховая компания имеет полное право признать договор недействительным — раз болезнь уже есть, то она «не обладает признаками вероятности» и по определению не может быть страховым случаем. По словам специалиста, зачастую люди утаивают наличие инвалидности. А когда им повышают ее группу, пытаются получить выплату.

Нельзя исключать, что клиент на момент подписания договора не знал о своей болезни. «Гражданский кодекс очень четко прописывает, что страхователь должен сообщить все существенные обстоятельства для заключения договора. Я акцентирую внимание, что существенными признаются те обстоятельства, которые вложены в договоре страхования и/или в заявлении», — подчеркивает юрист. Если вопрос о наличии онкозаболевания не ставился, человек о нем не знал и никаких доказательств обратного нет, то, вероятнее всего, случай признают страховым.

анкета Фото: Depositphotos

А вот если человек наврал страховой, то на выплату он может не рассчитывать. По словам главы Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игоря Пушкаря, утаивать данные от страховщиков могут советовать кредитные брокеры или сотрудники банков, оформляющие договор. Точнее, советуют автоматом ставить ответы «нет» в анкете для страховой. В неё включены вопросы типа «болели ли вы онкологическими или сердечно-сосудистыми заболеваниями, какой у вас рост и вес, курите ли вы и если да, то сколько сигарет в день?». Это делается для того, чтобы страховая компания могла оценить риски.

«Как правило, граждане не понимают, что эти анкеты нужно заполнять предельно честно», — отмечает Игорь Пушкарь. Проблемы будут, когда дойдет до выплат. Страховщики будут проверять данные анкеты, в том числе запрашивая медицинскую документацию. И если будет выявлен обман, договор в соответствии с законом (а именно пунктом ГК о предоставлении заведомо ложных сведений) будет признан недействительным.

Не оставить в беде

Человек без помощи специалиста точно не заключит паритетный, иначе говоря, выгодный обеим сторонам страховой договор, уверен Игорь Пушкарь. По его словам, нужно обращаться за помощью к специалистам, страховаться желательно не у уполномоченных банками страховщиков и внимательно читать все договоры, какими бы они ни были большими.

«Перед заключением договора со страховой компанией нужно тщательно изучать все заболевания и другие ситуации, которые отнесены к страховым случаям», — согласен и руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. У конкретных компаний может не быть возможности расширить такой перечень, подчеркивает он. Но клиент имеет право на выбор страховой компании — банк не может навязать ему договор с конкретной организацией.

Тем, кто не смог предусмотреть все риски, в любом случае нужна помощь. 4 декабря зампред Центробанка России Сергей Швецов предложил ввести ипотечные каникулы — разрешить гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, приостанавливать выплаты. Инициативу в целом поддержали и в правительстве, и в Госдуме, однако появятся ли вообще ипотечные каникулы и когда, предполагать трудно.

ипотека Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Автор цитаты Вопрос и в том, насколько защищены больные раком по линии медицинского обеспечения. На сегодняшний день онкология остается на втором месте среди причин смертности россиян.

По последним данным Минздрава, на учете в онкологических учреждениях числится свыше 3,5 млн человек. Власти занимаются разработкой национальной программы по борьбе с раком, предполагающей и механизмы поддержки.

По словам члена совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Александра Карася, в ряде европейских стран для заботы об онкобольных существуют специальные госпрограммы, регулирующие их доступ к дорогим инновационным препаратам. В Германии, например, соответствующие закупки прописаны в бюджете отдельной строкой, а в Дании действует специальная программа с внушительным ежегодным бюджетом. «Но, к сожалению, если смотреть на весь мир, то данные защитные механизмы, которые функционируют в реальной жизни, являются скорее исключением, чем правилом», — заключил он.