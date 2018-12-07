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В Госдуме поддержали идею ипотечных каникул для обманутых дольщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Рабочая группа Государственной думы по защите прав дольщиков положительно оценивает идею ипотечных каникул для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, заявил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

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По его словам, рабочая группа продолжит прорабатывать возможность введения таких каникул для обманутых участников долевого строительства.

«Все эту проблему прекрасно знают. Какие-то банки идут на уступки, какие-то — нет. Не нужно отступаться от этой истории, нужно ее довести до конца, чтобы все эти проблемные вопросы были сняты», — цитирует депутата ТАСС.

Николаев добавил, что в случае с обманутыми дольщиками люди в отсутствии нового жилья продолжают за него платить в пустоту, а все структуры при этом «просто продолжают пустословить».

4 декабря первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов предложил позволить россиянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с потерей работы или по болезни, временно приостанавливать выплаты по ипотеке.

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