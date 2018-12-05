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Минфин предупредил о рисках отсрочки ипотечных выплат для граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Замглавы российского Минфина Алексей Моисеев назвал хорошей идею предоставления отсрочки по выплате ипотеки для граждан в трудных жизненных ситуациях, но отметил, что это может повлечь за собой некоторые издержки.

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Он пояснил, что, если кредитная организация станет «прощать долги каждому второму», то для остальных людей ставка по кредитам «должна вырасти на ту сумму, которую банк простил».

«Здесь надо искать сбалансированное решение и это решение должно быть таким, чтобы оно защищало не только граждан, которые попали в тяжелое жизненное положение, но еще и тех граждан, которые отдали в банк депозиты», — цитирует Моисеева «РИА Новости».

Комментируя инициативу, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг ​Юрий Воронин отметил, что эта идея вписывается в стратегию государства по борьбе с бедностью.

«Абсолютно очевидно, что человек, потерявший работу, утрачивает возможность погашать ипотеку, далее на это еще наслаиваются пени и штрафы. Возникает эффект снежного кома…Он и его семья в силу обстоятельств опускаются ниже порога бедности», — заявил омбудсмен в беседе с РБК.

По мнению Воронина, для реализации этой инициативы в первую очередь необходимо создать юридические механизмы, которые защищали бы как плательщиков, так и банки. В частности, должны быть четко определены ограниченные сроки «каникул» на время поиска работы.

4 декабря первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов предложил позволить россиянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с потерей работы или по болезни, временно приостанавливать выплаты по ипотеке.

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