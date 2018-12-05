Минфин предупредил о рисках отсрочки ипотечных выплат для граждан

Замглавы российского Минфина Алексей Моисеев назвал хорошей идею предоставления отсрочки по выплате ипотеки для граждан в трудных жизненных ситуациях, но отметил, что это может повлечь за собой некоторые издержки.

Он пояснил, что, если кредитная организация станет «прощать долги каждому второму», то для остальных людей ставка по кредитам «должна вырасти на ту сумму, которую банк простил».

«Здесь надо искать сбалансированное решение и это решение должно быть таким, чтобы оно защищало не только граждан, которые попали в тяжелое жизненное положение, но еще и тех граждан, которые отдали в банк депозиты», — цитирует Моисеева «РИА Новости».

Комментируя инициативу, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг ​Юрий Воронин отметил, что эта идея вписывается в стратегию государства по борьбе с бедностью.

«Абсолютно очевидно, что человек, потерявший работу, утрачивает возможность погашать ипотеку, далее на это еще наслаиваются пени и штрафы. Возникает эффект снежного кома…Он и его семья в силу обстоятельств опускаются ниже порога бедности», — заявил омбудсмен в беседе с РБК.

По мнению Воронина, для реализации этой инициативы в первую очередь необходимо создать юридические механизмы, которые защищали бы как плательщиков, так и банки. В частности, должны быть четко определены ограниченные сроки «каникул» на время поиска работы.

4 декабря первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов предложил позволить россиянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с потерей работы или по болезни, временно приостанавливать выплаты по ипотеке.