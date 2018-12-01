Жительница Брянска ограбила аптеку из-за ипотеки

Следователи Брянска возбудили уголовное дело в отношении заведующей филиалом одной из аптек.

По данным местного портала «Брянский объектив», женщина, работавшая в одной из сети аптек «Брянскфармация», с ноября 2017 года по июня 2018 года похитила более миллиона рублей. Украденные средства сотрудница использовала для погашения ипотечного кредита ее родственников.

Теперь подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что ежегодно получает около четверти писем от взрослых людей. По его словам, адресаты жалуются на проблемы с ипотечными кредитами, просят в подарок гаджеты и спрашивают совета, как найти вторую половинку.