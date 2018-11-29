Сплошное учение: заемщиков сделают ответственнее

В России появится стандарт ответственного ипотечного кредитования. Его цель — сформировать публичные и прозрачные правила взаимодействия банка и заемщика при выдаче кредита. Разработку документа ведет «Дом.РФ» при участии специалистов Банка России («Известия» ознакомились с ним). Стандарт описывает варианты помощи гражданину с ипотекой в сложной ситуации, а также досудебное урегулирование споров. Его финальная версия должна появиться в конце 2018 — начале 2019 года. Банки надеются, что документ повысит финансовую грамотность граждан, но опасаются роста расходов и стоимости услуг. Однако в будущем это привлечет к ним ответственных заемщиков, которые не будут бояться потерять жилье при минимальной просрочке платежа, а значит, поддержит качество кредитного портфеля.

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Бурное развитие рынка ипотеки привело к необходимости создать стандарт ответственного жилищного кредитования. В 2016 году прирост объемов ипотечного кредитования составил 27%, в 2017-м — 37%, а за восемь месяцев 2018-го — 64%.

ипотека Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Стандарт разработали госкомпания «Дом.РФ» и специалисты Банка России. Документ описывает основные этапы жизненного цикла ипотечного займа — от требований к участникам и условиям кредитования до обслуживания дефолтных займов. Стандарт учитывает международные практики, документацию иностранных ипотечных агентств (Fannie Mae и Freddie Mac), практические руководства европейских и американских участников рынка ипотеки, отметили в «Дом.РФ».

На этапе продвижения банк должен будет предоставить максимальный объем информации клиенту и убедиться, что он адекватно оценивает принимаемые на себя риски. В общие сведения кредитору рекомендовано включать и данные о налоговых вычетах, материнском капитале, программах льготного кредитования. Также банк должен будет сообщить гражданину о возможной реструктуризации в случае возникновения у него проблем. Досудебное урегулирование долга должно стать приоритетом над его досрочным истребованием и взысканием объекта ипотеки, то есть жилья.

В документе подчеркивается, что в ходе урегулирования задолженности кредитор в любом случае сотрудничает с заемщиком, независимо от доходности кредита. Реструктуризация ипотечного займа — это временная мера, направленная на поддержку клиента в сложный период. Она должна быть экономически целесообразной как для должника, так и для кредитора.

Как пояснили в «Дом.РФ», цель стандарта — повысить прозрачность выдачи ипотеки для заемщиков, сформировать нормы и правила взаимодействия всех участников рынка, а также создать механизм поддержки качества портфелей. Документ носит рекомендательный характер, присоединиться к стандарту банк сможет добровольно. Вести реестр таких банков будет «Дом.РФ». Окончательную версию стандарта планируется представить в конце 2018 — начале 2019 года. Пока основные положения документа обсуждаются с Банком России и крупнейшими участниками рынка.

ипотека Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

У страха глаза велики

Как отмечается в презентации к стандарту (есть у «Известий»), ключевыми проблемами ипотечного рынка стали большой срок обслуживания кредита, нагнетание страхов у потенциальных заемщиков и смещение законодательства в пользу кредитора (сложности формулировок, уступка, реструктуризация). Заемщики зачастую не читают договоры и не знают, что делать в сложной ситуации. Граждане также жалуются, что банк не идет навстречу и не готов рассматривать реструктуризацию, отметил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. Однако эта проблема решается: с 2019 года банки могут обязать реструктурировать кредит, если у заемщика возникли трудности.

Появление стандарта ответственного ипотечного кредитования — весьма полезная инициатива, особенно в период активизации спроса населения на жилищные займы, полагает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Финансовая грамотность большинства людей остается слабой, поэтому всестороннее разъяснение нюансов такого долгосрочного кредитного продукта, как ипотека, пойдет на пользу потенциальным заемщикам и позволит им взвешенно подойти к принятию решения.

Качество стоит денег

Применение стандарта не повлечет дополнительных расходов для банков, отметили в «Дом.РФ». Внедрение документа должно снизить потери кредиторов и заемщиков в случае дефолта и продажи жилья, а также повысить доверие к ипотеке и всей банковской системе, считают в госкорпорации.

ипотека Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Документ поможет банкам дополнять или менять свои бизнес-процессы, а для заемщиков станет полезной справочной базой по вопросам ипотеки, отметили в ВТБ.

Повышение финансовой грамотности, которое предполагает документ, — одна из ключевых задач каждого банка, считают в Сбербанке. И прозрачность — очень важный аспект, поскольку на этапе получения ипотечного кредита не все клиенты обращают внимание на условия обслуживания. Так, некоторые игроки рынка начали вводить платные типовые выписки и справки, отметили в Сбербанке. При выдаче жилищной ссуды необходимо разъяснять не только условия получения и детали кредитного договора, но также особенности обслуживания данного займа.

Однако у новации есть и обратная сторона. В краткосрочном периоде внедрение стандарта всё-таки может привести к росту затрат банков, отметила Екатерина Щурихина. Если документ станет обязательным для всех, рост издержек способен повысить стоимость услуг для клиентов, полагают в ВТБ. Кроме того, это может снизить инновационную активность банков в области ипотечного кредитования, продуктов для клиентов станет меньше, добавили в кредитной организации.

В то же время в долгосрочной перспективе от появления стандарта выиграют не только заемщики, но и банки, полагает ведущий аналитик «Эксперт РА». По мнению Екатерины Щурихиной, это приведет к улучшению качества клиентской базы. Как отмечается в презентации к стандарту, сейчас самые надежные клиенты берут ипотеку осторожно. Появление четких правил снимет напряженность: вдумчивые, а значит, качественные заемщики не будут бояться брать жилищный кредит, понимая все риски и зная, что в сложной ситуации смогут рассчитывать на прозрачный механизм реструктуризации и досудебного урегулирования.