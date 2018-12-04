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Россиянам могут позволить приостанавливать выплаты по ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Первый зампред Центробанка России Сергей Швецов предложил позволить россиянам временно приостанавливать выплаты по ипотеке. Об этом 4 декабря сообщает «РИА Новости».

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Он сослался на статистику, согласно которой россияне до 35 лет стали чаще менять место работы. По его словам, подобного рода изменения в жизни людей можно назвать трудной ситуацией, поскольку не все увольняются по собственному желанию и не всем удается найти новую работу сразу. Поэтому представитель ЦБ выступил с предложением позволить гражданам приостанавливать ипотечные выплаты.

Также предложенные меры коснутся граждан, которые не могут производить выплаты в силу болезни.

Уточняется, что при таком сценарии банки не понесут потерь, поскольку удлиняется срок ипотеки, а регулятор не будет помечать этот кредит как просроченный на 90 дней.

26 ноября сообщалось, что с октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов. Причем информацию об уровне дохода нужно будет подтвердить.

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