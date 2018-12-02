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Минстрой предложит новую программу для поддержки обманутых дольщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минстрой РФ разрабатывает программу финансовой поддержки регионов в решении проблемы обманутых дольщиков. Об этом заявил журналистам в Уссурийске глава ведомства Владимир Якушев.

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По его словам, такой инструмент, как предоставление участков земли для застройщиков в обмен на квартиры, себя исчерпал, передает ТАСС.

«Этот инструмент уже, наверное, исчерпал себя, и, конечно, для того, чтобы решить эти проблемы, субъекты нуждаются в финансовой поддержке», — заявил министр.

Глава ведомства отметил, что число обманутых дольщиков в России не уменьшается. И хотя сейчас введен ряд ограничений, сокращающий возможности их появления, накопленная годами проблема остается.

«Сегодня мы думаем над такой серьезной программой поддержки субъектов, чтобы данный вопрос решить», — подчеркнул министр.

В начале октября президент России Владимир Путин потребовал найти окончательное решение проблемы обманутых дольщиков. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что этот вопрос стоит очень остро и разобраться с ним необходимо в ближайшее время.

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