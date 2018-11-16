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Правительство нашло способ помочь обманутым дольщикам в Приморье

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Приморский край получит 30 земельных участков в бухте Патрокл в границах Владивостока для решения проблем дольщиков. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил врио главы региона Олег Кожемяко после встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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«Подписано письмо и распоряжение уже непосредственно по передаче администрации Приморского края 30 участков в бухте Патрокл с прямым указанием, что это должно пойти на цели по решению вопросов по обманутым дольщикам», –– цитирует его ТАСС.

По словам Кожемяко, участки будут переданы в ближайшее время, после этого власти Приморья приступят к рассмотрению вопроса о жилищном строительстве.

В настоящее время в Приморье официально признаны обманутыми дольщиками 222 человека. 15 ноября в крае приняли законопроект, позволяющий дольщикам получить единовременную денежную выплату из краевого бюджета. На эти цели в выделили 85 млн рублей.

Ранее в пятницу сообщалось, что правительство выделило Приморью 1,5 млрд рублей на медицину, социальные нужды и обеспечение сбалансированности бюджета края.

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