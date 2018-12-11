Растолстевшие амурские тигры из Китая удивили пользователей Сети

Пользователи Сети выразили опасения по поводу здоровья амурских тигров, которые обитают в сафари-парке Guaipo Tiger Park в китайском Шэньяне. Как видно на кадрах, хищники заметно растолстели и с трудом передвигаются.

Зоозащитники уже обратились к сотрудникам, так как решили, что с животными что-то не так. Однако специалисты заверили — тигры специально набирают вес перед зимой, чтобы было легче пережить холода. По их словам, к лету животные вернут форму, уточняет РЕН ТВ.

Заверения сотрудников парка убелили далеко не всех. Многие до сих пор считают, что тигры страдают ожирением из-за неправильного питания.

Ранее в декабре администрации заказников в Амурской области попросили о помощи в обеспечении диких зверей кормом зимой. По их словам, она обещает быть малоснежной, поэтому многие животные и птицы не могут самостоятельно добыть себе пропитание.