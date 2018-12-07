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Амурские заказники попросили помощи в покупке корма для зверей

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Администрации заказников в Амурской области просят помощи в обеспечении диких зверей кормом зимой. Дело в том, что зима обещает быть малоснежной, животные и птицы не могут самостоятельно добыть себе корм и поэтому чаще стали появляться на подкормочных площадках и специально засеянных полях. У специалистов вызывает озабоченность объем запасов заказников, они опасаются, что до конца холодного сезона их не хватит.

Дирекция по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ просит амурских фермеров, сельхозпредприятия и магазины поделиться зерноотходами или овощами. Требования невысокие: звери не отказываются от слегка подмороженных моркови и картошки, сообщил Амурской службе новостей замначальника дирекции Андрей Тарасов.

По его словам, благодаря подкормке зверям и птицам удается без потерь пережить период зимней бескормицы. Необходимость к бесконтрольному перемещению по региону отпадает, и животные могут спокойно переждать холода на безопасных территориях.

Дирекция также обратилась к общественности с просьбой помочь в приобретении дополнительного количества препаратов для профилактики болезней у кабанов. Поросятам нужны витамины, микроэлементы и лекарства от метастронгилеза.

Ранее сообщалось о том, что на севере Хабаровского края в Буреинском заповеднике впервые увидели следы амурского тигра. Эксперты считают, что это может означать восстановление популяции вида и расселение зверей.

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