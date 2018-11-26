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Амурский тигр впервые замечен на севере Хабаровского края

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Следы амурского тигра нашли в Буреинском заповеднике, расположенном на севере Хабаровского края. Как сообщили в дирекции особо охраняемой территории, ранее полосатых хищников там ни разу не видели.

Уникальная находка связана с тем, что популяция вида восстанавливается и идет расселение зверей, передает ИА «Хабаровский край сегодня». Инспекторы Буреинского заповедника по цепочке следов выяснили, что тигр пересек реку Бурея, прошел в полукилометре от кордона «Стрелка» и ушел на восток. Судя по размерам лап и длине шага, это был молодой самец.

Северная граница постоянной тигриной популяции проходит через Анюйский национальный парк. Полосатые хищники то и дело заходят севернее, но не задерживаются там из-за отсутствия привычного корма — в основном они охотятся на кабанов. 

Напомним, выпущенный в природу президентом России Владимиром Путиным амурский тигр Борис нашел себе новую пару в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщила общественная организация «Центр реабилитации тигров и других редких животных». Согласно данным фотоловушек, тигр Боря, за которым центр регулярно следит в заказнике «Журавлиный», появился на территории тигрицы Филиппы.

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