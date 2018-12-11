Петербург получил престижную премию за ландшафтную архитектуру

Санкт-Петербург получил золотой диплом IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Северная столица отличилась в номинации «Лучшее комплексное оформление городской территории». Наградой отмечена работа по благоустройству прибрежной части Приморского парка Победы.

Как отмечает телеканал «78», это не первая победа Петербурга в престижном конкурсе. В 2017 году город был удостоен Гран-при в номинации «Лучший реализованный объект ландшафтной архитектуры социального значения». Жюри оценило городскую программу по созданию площадок для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Премию учредили Общероссийская общественная организация «Ассоциация ландшафтных архитекторов России» и Союз архитекторов России. Она имеет статус высшей профессиональной награды национального значения. Мероприятие, которое считается крупнейшим в стране в области ландшафтной архитектуры, проходило с 19 по 23 ноября на площадке Центрального дома архитекторов в Москве.

Ранее власти Петербурга пообещали в 2019 году благоустроить пять пешеходных зон. Так, в Центральном районе решено сделать более комфортными для прогулок Миллионную улицу, Лиговский и Суворовский проспекты и Исаакиевский сквер.