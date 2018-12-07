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Капсульный отель открылся в аэропорту Пулково в Петербурге

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Фото: пресс-служба аэропорта Пулково
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Индивидуальные капсулы для отдыха пассажиров появились в общей зоне централизованного пассажирского терминала Пулково в Санкт-Петербурге. Это первый капсульный отель в городе.

Воспользоваться услугой могут пассажиры, которые хотят отдохнуть перед длительным перелетом или во время стыковки между рейсами. В 13 индивидуальных капсулах оборудованы спальные места, на которых с комфортом разместятся двое взрослых и ребенок. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться сейфом, будильником, розеткой 220В, USB-портом и бесплатным Wi-Fi, сообщает телеканал «78».

Стоимость размещения в отеле составит 190 руб/час. Дети в возрасте до 10 лет смогут находиться в одной капсуле со взрослыми бесплатно.

За 2018 год новый терминал аэропорта принял более 17 млн пассажиров.

Ранее капсульный отель открылся в аэропорту Внуково. Он расположился на третьем этаже терминала А.

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