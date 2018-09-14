Прямой эфир

Пешеходные зоны благоустроят в Петербурге в 2019 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга утвердил пять пешеходных зон, которые благоустроят в следующем году. В Адмиралтейском районе работы проведут в квартале, ограниченном Галерной улицей, набережной Адмиралтейского канала и площадью Труда. Здесь появится стрит-арт в историческом контексте. 

В Василеостровском районе планируют благоустроить Новосмоленскую набережную. Концепция «Сценарный свет» предполагает подсветку фасадов, мостов, малых архитектурных форм, ландшафтную подсветку, передает телеканал «78». В Петроградском районе появятся велодорожки на набережной реки Карповки.

В Центральном районе сделают более комфортными для прогулок Миллионную улицу, Лиговский и Суворовский проспекты, Исаакиевский сквер.

Летом новая пешеходная зона появилась в центре Москвы на Лесной улице и в прилегающих к ней переулках. Общая площадь благоустройства составила более 9 га. Установлено около 400 фонарей, тротуары расширили и замостили плиткой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кемпинги сделают доступнее для инвалидов
Росстандарт разработал ГОСТ для организации отдыха автотуристов
Работы по благоустройству Кадашевских переулков завершились в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017