Пешеходные зоны благоустроят в Петербурге в 2019 году

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга утвердил пять пешеходных зон, которые благоустроят в следующем году. В Адмиралтейском районе работы проведут в квартале, ограниченном Галерной улицей, набережной Адмиралтейского канала и площадью Труда. Здесь появится стрит-арт в историческом контексте.

В Василеостровском районе планируют благоустроить Новосмоленскую набережную. Концепция «Сценарный свет» предполагает подсветку фасадов, мостов, малых архитектурных форм, ландшафтную подсветку, передает телеканал «78». В Петроградском районе появятся велодорожки на набережной реки Карповки.

В Центральном районе сделают более комфортными для прогулок Миллионную улицу, Лиговский и Суворовский проспекты, Исаакиевский сквер.

Летом новая пешеходная зона появилась в центре Москвы на Лесной улице и в прилегающих к ней переулках. Общая площадь благоустройства составила более 9 га. Установлено около 400 фонарей, тротуары расширили и замостили плиткой.