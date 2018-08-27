Новая пешеходная зона появилась в центре Москвы

Новая пешеходная зона появилась на Лесной улице в центре Москвы и в прилегающих к ней переулках, заявила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в понедельник, 27 августа.

Отмечается, что общая площадь благоустройства составила более 9 га. В частности, была проложена кабельная канализация, установлено около 400 фонарей, тротуары расширили и замостили плиткой. Кроме того, на Лесной улице и в прилегающих к ней переулках отремонтировали фасады домов, выложили новые газоны, установили лавочки и урны, передает ТАСС.

Ранее в августе главный архитектор столицы Сергей Кузнецов допустил возвращение автомобильного движения на Арбат.