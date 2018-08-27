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Работы по благоустройству Кадашевских переулков завершились в Москве

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о завершении основных строительно-монтажных работ по благоустройству трех Кадашевских переулков в центре столицы.

По его словам, на 100% выполнено устройство кабельной канализации, куда уберут воздушные провода, и закончены работы по устройству дождевой канализации.

Бирюков добавил, что на проезжей части переулков уложили новый асфальт, организовали парковочные карманы и пандусы на переходах. Тротуары в переулках расширили в зависимости от участка от 2 до 5 м и замостили гранитной плиткой, сообщает «РИА Новости».

Заммэра отметил, что в Кадашевских переулках отремонтировали восемь фасадов старинных зданий, а в пяти домах также привели в порядок кровлю.

Ранее 27 августа сообщалось, что на Лесной улице в центре Москвы и в прилегающих к ней переулках появилась новая пешеходная зона.Там отремонтировали фасады домов, выложили новые газоны, установили лавочки и урны.

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