Кемпинги сделают доступнее для инвалидов

Владельцам кемпингов предлагают позаботиться о туристах с ограниченными физическими возможностями. Об этом сказано в ГОСТе, утвержденном Росстандартом. На территории кемпинга рекомендуется оборудовать пешеходные дорожки для проезда инвалидной коляски. Также необходимы специальные туалетные комнаты и душевые, которыми будет удобно пользоваться людям с инвалидностью. Автотуризм — востребованное направление, поэтому необходимо обеспечить доступ к такому виду отдыха всем желающим, считают эксперты.

С 1 марта 2019 года вступит в силу нацстандарт по работе кемпингов — оборудованных летних лагерей для автотуристов c местами для установки палаток. ГОСТ разработан при поддержке департамента туризма и региональной политики Минкультуры и уже принят Росстандартом. Документ устанавливает общие требования к кемпингам и услугам, которые предоставляются на их территории. Особое внимание в ГОСТе уделяется организации отдыха для людей с инвалидностью.

Администрация кемпинга должна создавать условия для «преодоления ограничений жизнедеятельности людей с ограниченными физическими возможностями». Им должны быть доступны все услуги кемпинга, сказано в ГОСТе. Согласно стандарту, на территории кемпинга рекомендуется оборудовать пешеходные дорожки к местам общего пользования, по которым беспрепятственно сможет проехать инвалидная коляска. Сотрудники службы приема и размещения в кемпинге всегда должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории зоны отдыха необходимо установить знаки ориентирования, которые будут видны и понятны для всех.

Еще один важный момент — санитарно-гигиенический блок (туалеты, душевые, умывальники). Он должен быть доступен для всех категорий маломобильных групп населения и в том числе для туристов, передвигающихся на колясках.

В ГОСТе обозначены и другие правила для организации кемпингов. В частности, территория должна быть огороженной и охраняемой. Как и при заселении в обычную гостиницу, у гостей кемпинга спросят паспорт. Территория зоны должна быть хорошо освещена, отмечается в ГОСТе, не менее половины объектов лагеря необходимо оборудовать точками подключения к электросети.

Согласно закону «О стандартизации в РФ», ГОСТы применяются добровольно. Но органы власти и предприятия ориентируются на них при разработке нормативных актов.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Росстандарта, в разработке ГОСТа для кемпингов приняли участие эксперты из общественной организации автопутешественников «Лига караванеров» при поддержке департамента туризма и региональной политики Министерства культуры России. Для разработки проекта стандарта была взята усредненная европейская модель, отметили в пресс-службе ведомства.

ГОСТ «Кемпинги» разработан впервые и является своеобразным ориентиром для бизнеса, отметили в пресс-службе Минкультуры. В ведомстве также подчеркнули, что, несмотря на добровольный характер применения стандарта, в этой сфере должны быть установлены единые условия и нормы. В Министерстве также отметили, что проект стандарта прошел широкое публичное обсуждение и направлялся в более чем 30 регионов России, где наиболее развит кемпинг, для учета их мнения.

В Ростуризме не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

Сейчас в стране действует федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018)». По ней ведется строительство семи автотуристских кластеров — в Ростовской области, Алтайском крае, Бурятии, Липецкой области. Они включают придорожные гостиницы (мотели), кемпинги, парковки, кафе и рестораны, автосервисы и заправки, магазины придорожной торговли. Согласно рабочей версии ФЦП на 2019–2025 годы, строительство кластеров продолжится.

Во всем мире кемпинги пользуются популярностью среди туристов любых категорий, отметил член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации Евгений Корчаго. По его словам, у людей не должно быть препятствий в доступе к такому виду отдыха.

Рынок кемпинга сейчас интересен для туристов, но предложений не очень много. Это направление потенциально весьма прибыльное, поэтому есть смысл его развивать, считает эксперт Объединения владельцев кемпингов и баз отдыха Павел Мазеин. По его словам, сейчас кемпингами зачастую называют просто стоянки для автомобилей, при этом никакой инфраструктуры там нет. А туристам как раз важно, чтобы место для отдыха было интересным: расположенным в живописной местности, с доступом к охоте или рыбалке, комфортными условиями для проживания и проведения досуга. ГОСТ может стать ориентиром для владельцев кемпингов, стимулом для развития, предполагает эксперт.

Для развития туризма строительство кемпингов — легкое и дешевое решение, отметила директор по продажам сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel Ольга Анисько. Если они появятся в популярных местах, таких как Байкал, Алтай или Камчатка, то число туристов может ощутимо вырасти, считает эксперт. Кроме того, отметила она, нужна не только инфраструктура, но и качественный маркетинг, чтобы путешественники понимали, какие у них есть возможности для отдыха.