В РАН рассказали о предназначении базы на Луне

Создание российской базы на Луне необходимо для того, чтобы использовать ее в качестве сборочного цеха тяжелых космических кораблей, способных полететь на Марс. Об этом заявил директор Института геохимии и аналитической химии РАН Юрий Костицын, сообщает 11 декабря «РИА Новости».

По словам ученого, в настоящее время строительство базы выглядит более чем фантастически, но она нужна России.

«Там можно было бы собирать тяжелые корабли для полетов на Марс и орбитальные станции — это более реально сделать на Луне из-за ее меньшей, чем у Земли, гравитации», — сказал Костицына.

При этом, сначала на базе нужно будет наладить жизнь людей и решить проблему защиты от космической радиации. Для этого необходимы исследования водных ресурсов спутника.

«Вода на Луне представляет первостепенный интерес — нам необходимо понять, сколько ее там, насколько она доступна и как из нее освободить кислород», — добавил Костицын.

1 декабря сообщалось, что Россия планирует между 2036 и 2040 годами развернуть на Луне полномасштабную базу.

30 ноября стало известно, что в рамках российской программы исследования и освоения Луны с 2025 по 2030 год на окололунной орбите планируется развертывание спутников связи. Кроме того, с 2036 по 2040 год на орбите спутника Земли появятся навигационные аппараты для прокладки маршрутов техники, работающей на Луне.