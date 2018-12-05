Россия впервые в истории начала печатать миниорганы в космосе

Первая в истории печать миниоргана с помощью биопринтера началась на Международной космической станции (МКС), результаты эксперимента будут обнародованы в начале 2019 года. Эксперимент поставила лаборатория 3D Bioprinting Solutions. Об этом сообщила в среду, 5 декабря, владеющая лабораторией компания «Инвитро».

Биопринтер был отправлен на МКС с Байконура 3 декабря.

«Космонавт Олег Кононенко, ранее обученный работе с биопринтером, начал эксперимент по печати живых тканей 4 декабря в 17.00 мск. В результате эксперимента планируется получить хрящевую ткань и органный конструкт щитовидной железы мыши», — цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости».

В компании добавили, что США планируют отправить биопринтер на МКС весной 2019 года.

Первоначально биопринтер был отправлен на МКС 11 октября, однако он сгорел в результате аварии ракеты «Союз-ФГ».