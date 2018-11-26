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Попавшие в аварию космонавты вновь полетят на МКС

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Экипаж космического корабля «Союз МС-10», переживший в октябре неудачный старт ракеты-носителя и совершивший аварийную посадку, вновь попытается долететь до Международной космической станции (МКС). Новый старт намечен на 1 марта 2019 года.

«Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг из экипажа аварийного «Союза МС-10» вместе с астронавтом Кристиной Кук войдут в состав основного экипажа корабля «Союз МС-12», который стартует 1 марта», — сообщил 26 ноября «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник на космодроме «Байконур».

11 октября стало известно, что во время старта пилотируемого корабля «Союз МС-10» с ракетой-носителем «Союз ФГ» к МКС произошла «авария носителя». Пилоты космического корабля — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — выжили и, испытывая серьезные перегрузки, спустились на землю.

16 ноября появилась информация, что на Байконуре удалось успешно отправить в космос ракету-носитель «Союз ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» впервые после октябрьского инцидента.

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