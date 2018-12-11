«Наше радио» собирает подарки для воспитанников детских домов

«Наше радио» собирает новогодние подарки для воспитанников Конаковского специализированного дома ребенка и Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Твери. На сайте станции можно найти письма малышей с заветными пожеланиями.

Устроить новогоднее чудо совсем несложно. Нужно лишь купить долгожданный подарок и отправить в редакцию радиостанции.