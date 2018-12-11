Накануне передышки: в КХЛ проходят последние матчи перед паузой на ЧМ

Два матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в предпоследний игровой день перед паузой на Евротур дадут его участникам шансы уйти на перерыв на позитиве. В столице Финляндии местный «Йокерит» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым». А в Москве «Динамо» примет на своем льду череповецкую «Северсталь».

«Йокерит» – «Салават Юлаев»

Удачно начавший сезон уфимский клуб проиграл большинство встреч за последний месяц и опустился на шестое место в Восточной конференции. Но и его у подопечных Николая Цулыгина скоро может отобрать нижегородское «Торпедо». Позиции «Йокерита» гораздо прочнее. Команда Лаури Марьямяки занимает третью строчку в таблице Западной конференции. Но в последнее время результаты у нее неоднозначные: три поражения в семи матчах.

— Нам нужно приобрести стабильность в игре, — сказал «Известиям» вратарь «Йокерита» Райан Запольски. — Трудно сказать, почему мы идем так неровно по дистанции регулярного чемпионата. Но сейчас нам надо быть более сконцентрированными. Наступает важное время, когда предстоит брать очень нужные очки.

На прошлой неделе у «шутов» было два непростых выезда. В одном из них они были разгромлены московским «Спартаком» (5:1). «Йокерит» повел в счете в середине второго периода, но уже через 48 секунд позволил красно-белым отыграться. А остальные четыре шайбы спартаковцы забросили в третьей двадцатиминутке.

— Не знаю, что произошло в третьем периоде, — продолжил Запольски. — Мы должны были реализовывать численное преимущество, использовать свои шансы. Но вместо этого допустили необязательные ошибки. Мы реализовали одно большинство, но не знаю, что случилось дальше — нас словно отрезало. К концу игры у нас уже сели батарейки, поэтому и не реализовали большинство «5 на 3». Обычно мы действуем в этом компоненте лучше, но это был явно не наш день.

В дальнейшем «Йокерит» победил в Ярославле «Локомотив» (3:0) и в Череповце «Северсталь» (4:3). Особенно важной была победа над «железнодорожниками», идущими на Западе на четвертом месте.

— Это была большая игра — очень важный матч за третье место в конференции, — резюмировал Запольски. — Нам нужно было быть внимательными, потому что «Локомотив» — очень опасная команда. Нам нельзя было уступать ярославской команде в единоборствах, и мы справились с задачей.

«Динамо»–«Северсталь»

Из-за повальной эпидемии травм бело-голубые не смогли продолжить свою победную серию в шесть матчей. В субботу подопечные Владимира Крикунова проиграли в Подольске «Витязю» (1:2). А вчера не совладали дома с петербургским СКА (0:2). Тем не менее «Динамо» всё более уверенно чувствует себя в зоне плей-офф. Чтобы упрочить позиции в борьбе за участие в Кубке Гагарина, сегодня команде надо побеждать «Северсталь».

Череповчане же с приходом на пост главного тренера Андрея Разина выбрались с последнего места на Западе и сейчас попытаются подобраться к первой восьмерке.

— Будет непросто играть два матча с интервалом в сутки, но уверен, что мы покажем хороший хоккей в игре с «Северсталью», — заявил «Известиям» нападающий «Динамо» Патрик Закриссон. — Если мы покажем такой же хоккей, как против СКА, то победим. А в матче с командой из Санкт-Петербурга, к сожалению, нас подвела реализация моментов и не самая лучшая игра в большинстве. Над последним нам надо будет в ближайшую паузу хорошо поработать.

По мнению защитника бело-голубых Виталия Меньшикова, сжатые сроки восстановления между матчами против СКА и «Северстали» не помешают динамовцам хорошо провести сегодняшнюю встречу.

— Опыт есть — в предыдущие два сезона по две игры подряд мы проводили, — сказал «Известиям» Меньшиков. — В первом раунде у команд был график «матч – переезд – матч». Помню, в прошлом году в Кубке Гагарина шесть периодов сыграли с «Адмиралом». Грубо говоря, закончили игру в три часа ночи, а на следующий день снова выходили на лед. И как-то восстанавливались. Так что опыт игры в таком графике есть.

Две последние встречи в КХЛ перед уходом на паузу чемпионата мира состоятся завтра. Китайский «Куньлунь Ред Стар» примет «Барыс» из Астаны, а братиславский «Слован» сыграет дома с рижским «Динамо».

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