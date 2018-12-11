Григорий Панин: «Нам не хватает «грязных», «мусорных» шайб»

Выездной матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хельсинским «Йокеритом» — последний шанс для уфимского «Салавата Юлаева» до паузы на Евротур прервать безголевую серию в играх против топ-клубов. После очной встречи оба коллектива уйдут на недельный перерыв, связанный с матчами национальных сборных на Кубке Первого канала.

В последних семи встречах клуб из столицы Башкирии победил всего дважды. При этом команда Николая Цулыгина не справилась с лидерами, не забросив в их ворота ни одной шайбы. Сначала уфимцы проиграли дома «Автомобилисту» (0:2), а затем «Металлургу» (0:4). А выездная серия в западные города обернулась проигрышами «Авангарду» (0:1) и ЦСКА (0:3).

Накануне встречи с занимающим третье место в Западной конференции «Йокеритом» интервью «Известиям» дал защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

— От последнего матча против ЦСКА испытывали особые эмоции?

— Мне вообще в кайф играть с ЦСКА. Многих ребят оттуда знаю — сам отыграл в армейском клубе три года. Поэтому, когда выхожу на игру с красно-синими, во мне всё горит. Конечно, хочется в Москве выиграть. Особенно при своих, так скажем, бывших болельщиках. Всё равно в столице классно играть.

— «Салават» сначала за четыре матча забросил всего одну шайбу в игре с аутсайдером «Адмиралом» (1:2Б), а затем последовали девять голов за два матча — против рижского «Динамо» (5:2) и «Слована» (4:2). Во встрече с ЦСКА снова результативность подкачала. С чем связана такая нестабильность?

— С ЦСКА игра была хорошая. Нам противостоял сильный соперник — мы все это знаем. Что касается результата, то есть моменты, которые мы пытаемся исправить от игры к игре, но надо и отдать должное ЦСКА. Армейцы провели отличный матч. Мы же где-то недолезли, недозабили, недорыли те моменты, которые необходимо воплощать в так называемые «грязные», «мусорные» шайбы. Именно таких голов нам не хватает.

— Что скажете по большинству? Создается впечатление, что команда сначала налаживает игру, но потом снова появляется много суеты в действиях...

— Не то чтобы какая-то суета... Просто соперник тоже заставляет двигаться и ошибаться. Парни из спецбригад большинства стараются разыгрывать лишнего — то набрасывают на ворота, то пытаются контролировать шайбу. Но чего-то не хватает, чтобы она оказалась в сетке — где-то работы под воротами, где-то последнего паса. Если игра не идет, то надо действовать проще, набрасывать на пятак и вышеупомянутым способом заносить шайбу в ворота.

— Впереди матч в Хельсинки. Какие коррективы нужно внести в игру, чтобы взять очки у «Йокерита»?

— Те, о которых говорил выше. Да, у нас сложный период — нужны голы. Неважно, как забивать. Главное, чтобы шайба оказывалась в воротах.

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