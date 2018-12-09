ЦСКА идет на рекорд: армейцы могут выиграть 18-й матч подряд

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) главным матчем будет противостояние московского ЦСКА и уфимского «Салавата Юлаева». Для красно-синих эта встреча станет последней перед паузой на Кубок Первого канала. В российском этапе Евротура примет участие значительное количество хоккеистов из ЦСКА. Будут там представлены и уфимцы. Помимо легионеров в сборную России вызваны форварды Александр Кадейкин и Антон Бурдасов.

Сейчас ЦСКА уверенно лидирует в регулярном чемпионате. Подопечные Игоря Никитина одержали 17 побед подряд и близки к повторению рекордной серии СКА. В прошлом сезоне петербургская команда выиграла на старте «регулярки» 20 встреч. «Салават Юлаев» на стыке ноября и декабря потерпел четыре поражения подряд, но два выезда на Запад к братиславскому «Словану» (5:2) и рижскому «Динамо» (4:2) позволили команде Николая Цулыгина поправить положение в таблице Восточной конференции: сейчас клуб из Башкирии идет шестым.

— Ждем очень непростой игры против «Салавата», это серьезный соперник с хорошей организацией игры в защите и сильными исполнителями в атаке, — поделился с «Известиями» нападающий ЦСКА Линден Вей. — Готовимся очень серьезно: никакой эйфории от большого количества побед у нас нет.

ЦСКА пока непобедим

На протяжении этого сезона ЦСКА обыгрывает все топ-клубы обеих конференций. Исключением стало лишь сентябрьское поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» (1:3), лидера Восточной конференции. Но недооценки соперников армейцы старательно избегают.

— У «Салавата» очень сильная команда — будем очень серьезно настраиваться на этого соперника, — заявил «Известиям» форвард красно-синих Сергей Толчинский. — Ждем сложный матч, но надеюсь, что выиграем.

После домашней победы в этот четверг над занимающим второе место на Востоке омским «Авангардом» (3:2) хоккеисты ЦСКА отмечали, что чувствуют уверенность в себе перед противостоянием с уфимцами.

— Надо выходить и выигрывать у «Салавата», — сказал «Известиям» защитник ЦСКА Алексей Марченко. — У нас сейчас хорошее настроение в связи со всеми последними победами, поэтому хотим и дальше добиваться успеха.

Отлаженное большинство

Матч с «Авангардом» стал бенефисом Сергея Толчинского, который в последних двух встречах забросил четыре шайбы. В игре с омичами он сделал дубль, забив второй гол своей команды в большинстве и третий в равных составах. На матч с «ястребами» Никитин поставил Толчинского в звено с Веем и Грегом Скоттом.

— Не то чтобы мы какую-то химию поймали, просто в нашем звене собрались очень хорошие игроки, — рассказал Сергей Толчинский. — С ними очень легко играть. Я думаю, с такими партнерами по тройке любой поймал бы химию. Эти ребята всегда тебя найдут в нужной точке на льду — главное, вовремя открыться.

Он отметил отличный коллективный розыгрыш лишнего в эпизоде со своей первой шайбой.

— Мы долго держали игроков «Авангарда» в их зоне, — добавил Толчинский. — Я думаю, они немного потеряли меня, поэтому я смог открыться. Рад, что у меня получается результативная игра, но в последних матчах я особо ничего не менял в своем хоккее. Просто до этого шла адаптация к уровню ЦСКА — сейчас ее результаты мы видим на табло. При этом без определенной доли везения этих голов у меня бы не было.

Игра в неравных составах в последнее время стала одной из отличительных черт армейцев и принесла им немало побед, в том числе над прямыми конкурентами.

— Я думаю, это вызвано тем, что мы перед каждым матчем много тренируем большинство, — подчеркнул Вей. — Кроме того, у каждого звена есть отличные игроки, которые могут за счет своего мастерства решить эпизод. Скажем, в матче с «Авангардом» нам удалось найти отличное взаимопонимание с Толчинским и Скоттом, поэтому перестановки в тройках не сказались на нашей игре.

Возвращение в старый дом

В нынешнем сезоне ЦСКА выступает на одноименной арене в Парке легенд на «Автозаводской», куда красно-синие переехали летом. Но в день матча с «Авангардом» на ней проходил концерт, посвященный Международному форуму добровольцев. Поэтому с омичами армейцы играли в своем старом Ледовом дворце имени Всеволода Боброва на Ленинградке. Он был домом для ЦСКА на протяжении нескольких десятилетий, вплоть до конца прошлого сезона. Сейчас там проводит свои матчи в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) фарм-клуб красно-синих «Звезда».

— Хорошая была атмосфера, пришли болельщики, отлично нас поддерживали — спасибо им за это, — отметил Алексей Марченко. — В этот раз было много фанатов, они задавали тон общей поддержке.

В связи с тем что арена на «Автозаводской» уже третий сезон является домашней для московского «Спартака», переезд на нее вызвал протест со стороны фанатской части поклонников ЦСКА. Перед стартом сезона они заявили, что будут бойкотировать матчи армейцев из-за соседства с принципиальным соперником. Из-за этого не раз отмечалось, что даже при высокой посещаемости «ЦСКА Арены» атмосфера из-за отсутствия шума трибун была скорее театральной, чем хоккейной. На Ленинградку фанаты красно-синих явились.

— Фанатский сектор нас гнал вперед — просто супер, — сказал «Известиям» капитан ЦСКА Сергей Андронов. — И считаю, что игру мы показали хорошую против сильного соперника. Я только удовольствие получил и от самого матча, и от антуража. Хорошая, приятная атмосфера.

«Салават» не сдается

Серия поражений уфимцев пришлась не только на игры с топ-клубами вроде «Автомобилиста» (0:2), «Металлурга» (0:4) и «Авангарда» (0:1). Между ними «Салават» проиграл дома в серии буллитов аутсайдеру Востока владивостокскому «Адмиралу» (1:2).

— Трудно понять, почему мы столько матчей проиграли, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий уфимцев Йоонас Кемппайнен. — Если матчи с «Автомобилистом» и «Металлургом» мы проиграли заслуженно, то «Авангарду» не уступали по игре, но имели проблемы с реализацией моментов. А встреча с «Адмиралом» вообще была катастрофой. К сожалению, у нас есть проблемы с ошибками как в обороне, так и при завершении атак. Из-за них потеряли много очков. Надо исправлять эту ситуацию.

Тем не менее в предстоящей встрече с ЦСКА уфимцы готовы дать бой лидеру.

— Мы понимаем, что это высококлассный соперник, который в этом сезоне стал только лучше, — резюмировал форвард «Салавата» Теему Хартикайнен. — Нам важно сохранять концентрацию с первой до последней минуты, не допускать ошибок и реализовать свои моменты. Тогда мы сможем победить ЦСКА.

После игры в Москве «Салавату» предстоит еще один матч перед паузой на Евротур. Во вторник уфимцы встретятся в Хельсинки с местным «Йокеритом».

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