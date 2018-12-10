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Кадейкин: «Я остаюсь в Москве, а Бурдасов едет с клубом в Хельсинки»

Один из двух хоккеистов сборной России поможет «Салавату Юлаеву» в матче с «Йокеритом»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Нападающие уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин и Антон Бурдасов прибудут в расположение сборной России накануне матче Кубка Первого канала в разные дни. По информации «Известий», первый будет под началом главной команды страны с самого начала. А второй присоединится в среду. Сбор национальной команды начнется в Новогорске в понедельник. При этом во вторник коллективу из столицы Башкортостана играть выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против хельсинского «Йокерита», который будет последним в турнире перед паузой на встречи сборных.

После воскресной встречи с ЦСКА (0:3) главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин сказал, что на текущий момент ему известно, что оба хоккеиста, получивших вызов в сборную, не поедут в столицу Финляндии. Но специалист уточнил, что точная ясность наступит позже. В результате один из хоккеистов все-таки поможет уфимцам в игре с финской командой  - эту информацию «Известиям» подтвердил Александр Кадейкин.

- Я не еду на матч с «Йокеритом», - сообщил 25-летний нападающий. - Бурдасов отправляется с «Салаватом» в Хельсинки, а я остаюсь в Москве со сборной.

Первый матч на Кубке Первого канала сборная России проведет в четверг против Швеции. В субботу подопечные Ильи Воробьева встретятся с Чехией, а в воскресенье – с Финляндией.

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