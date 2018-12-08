Красно-белый вояж: «Спартак» поедет на Урал к фаворитам Востока КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) проводит последние матчи регулярного чемпионата перед второй в сезоне паузой на Евротур, который на этот раз будет связан с играми на Кубок Первого канала. Клубам осталось выйти на лед в одной-двух встречах. Сегодня сыграет семь пар. Центральными будут матчи «Металлург»–«Спартак», «Сочи»–«Авангард», а также битва за зону плей-офф Восточной конференции между «Сибирью» и «Трактором».

«Металлург»–«Спартак»

Оба коллектива уверенно себя чувствуют в своих конференциях. «Магнитка» идет четвертой на Востоке, и даже поражения в двух последних гостевых матчах от астанинского «Барыса» (2:3) и от новосибирской «Сибири» (0:1, по буллитам) — временные трудности. Идущему пятым на Западе «Спартаку» предстоит тяжелый выезд на Урал. После игры с «Металлургом» красно-белые встретятся с лидером Востока екатеринбургским «Автомобилистом». Матч пройдет в понедельник.

— Будет тяжелая игра — «Магнитка» на ходу и всегда показывает хороший хоккей, — рассказал «Известиям» нападающий «Спартака» Артем Федоров. — Выезд к «Металлургу» и «Автомобилисту» всегда бывает сложным, и в этих матчах исход решат самые разные нюансы.

В среду «Спартак» разгромил хельсинский «Йокерит» со счетом 5:1. Финскому клубу не помогло даже большинство «5 на 3» в третьем периоде, когда у красно-белых были удалены два хоккеиста.

— У нас всегда есть план игры для меньшинства и большинства, — пояснил «Известиям» вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек. — Считаю, что с «Йокеритом» он сработал. Мы забили в большинстве. Пропустили одну шайбу в меньшинстве, но самое главное, что не дали реализовать лишнего сопернику в третьем периоде. Особенно в тот момент, когда играли «3 на 5». С «Йокеритом» мы сыграли одну из лучших игр в нынешнем сезоне.

Матч с «Йокеритом», а также предшествующую игру с рижским «Динамо» (4:3 Б) «Спартак» провел в Мытищах. Это было связано с тем, что на домашней арене в Парке легенд в эти дни готовился концерт, посвященный проходившему в Москве Международному форуму добровольцев. Встреч уровня КХЛ в подмосковном городе не было с 2015 года, когда расформировали местный «Атлант».

— В Мытищах хорошая арена — похожая на челябинскую, — отметил Юлиус Гудачек. — Самое главное, чтобы зрители заполняли дворец. И в Мытищах болельщики нас здорово поддерживали, особенно в третьем периоде, когда игра с «Йокеритом» складывалась очень тяжело.

«Сочи»–«Авангард»

Омской команде предстоит выезд сначала на юг, а в понедельник — в Магнитогорск к местному «Металлургу». Сейчас «Авангард» идет на втором месте в Восточной конференции, а «Сочи» занимает седьмую строчку на Западе.

— Мы знаем, насколько хорош наш ближайший соперник, поэтому готовимся максимально серьезно, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Авангарда» канадец Коди Франсон. — Предстоит непростая встреча с «Сочи», но мы очень хотим победить в двух ближайших встречах и на позитиве уйти на перерыв. Тем более «Металлург» — наш принципиальный соперник, которому мы дома в этом сезоне проиграли два матча. Хотим наконец обыграть эту команду.

После предыдущей паузы на Евротур — Кубок Карьяла — результаты «Авангарда» не очень стабильны. Из 11 последних матчей он одержал победу только в пяти. На этой неделе особенно обидным стало поражение на временной домашней арене в Балашихе от челябинского «Трактора», выигравшего со счетом 3:2 в овертайме. При этом ранее «ястребы» победили уфимский «Салават Юлаев» (1:0).

— Силы у нас были — тренеры грамотно подготовили команду, дав нам отдохнуть в день матча с «Трактором», — поделился с «Известиями» нападающий «Авангарда» Денис Зернов. — Мы не выходили на лед утром, поэтому силы сохранили, и причины поражения не в том, что мы играли день назад. Просто хоккей — это игра ошибок. Мы больше ошиблись, особенно в овертайме, поэтому проиграли. К сожалению, создали много моментов во втором и третьем периодах, но не реализовали их. Мы отыгрались с 0:2, но не сумели дожать соперника — это очень обидно.

В четверг «Авангард» играл с лидером регулярного чемпионата ЦСКА (2:3). Подопечные Боба Хартли сумели забросить одну из шайб в большинстве, что в нынешнем сезоне им редко удается. Отличился Алексей Емелин, а голевые передачи на свой счет записали Илья Михеев и Коди Франсон.

— Мы сыграли неплохой матч и достойно противостояли лидеру чемпионата, — считает канадский защитник. — Хорошо, что у нас был прогресс в игре в большинстве — одну шайбу мы забросили, когда у ЦСКА был удален игрок. Но в отдельные моменты допускали ошибки, которые хоккеисты соперника не прощают — у них слишком высокий класс. Думаю, мы сможем исправить эти моменты и в следующих матчах выступить лучше.

Впрочем, розыгрыш лишнего все равно был в этот вечер лучше у армейцев. В начале второго периода Никита Нестеров открыл счет, когда у гостей было два игрока на скамейке штрафников. А спустя 16 секунд уже большинство «5 на 4» было реализовано Сергеем Толчинским. Шайба Емелина спустя шесть минут оставила «ястребам» надежду на позитивный исход, но тот же Толчинский очень скоро оформил дубль в равных составах. В третьем периоде ворота ЦСКА поразил Зернов, но это не спасло его команду.

— С первым голом в наши ворота всё понятно — не стоило оставаться «3 на 5» против ЦСКА, — заявил «Известиям» вратарь «Авангарда» Игорь Бобков. — Его хоккеисты всё грамотно сделали — закрыли меня на одну секунду, и я не видел передачу, поэтому немножко не успел среагировать. Очень тяжело играть при таком меньшинстве, когда соперник грамотно располагается в твоей зоне. Эти 16 секунд при игре «3 на 5» решили исход встречи. Вторая шайба была заброшена благодаря отличному броску, а третья случилась из-за рикошета — тут даже комментировать нечего.

«Сибирь»–«Трактор»

Обе команды провалили начало сезона, но в конце осени набрали ход и сейчас приблизились к первой восьмерке Востока, неожиданно получив шансы на попадание в плей-офф.

— Это будет жесткая битва двух команд, которые хорошо играют в последний месяц, — сказал «Известиям» нападающий «Трактора» Пол Щехура. — «Сибирь» всегда была непростым соперником, и сейчас она может отобрать очки у кого угодно. Но и мы, по сравнению с началом сезона, стали играть более надежно, не допуская обидных ошибок. Уверен, что «Трактор» способен порадовать челябинских болельщиков и исправить положение, в котором оказался осенью.

Также сегодня владивостокский «Адмирал» примет «Барыс», нижегородское «Торпедо» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком», московское «Динамо» приедет в гости к подольскому «Витязю», а братиславский «Слован» будет на своем льду противостоять казанскому «Ак Барсу».

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