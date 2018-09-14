Роб Клинкхаммер: «Ожидаем трудной игры с «Салаватом Юлаевым»

Сегодня в Уфе пройдет одно из главных противостояний Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Салават Юлаев» примет своего самого принципиального соперника — казанский «Ак Барс». Накануне встречи, которую называют «зеленым дерби» из-за цветов формы команд, действующий обладатель Кубка Гагарина сыграл в Балашихе с лидером сезона, омским «Авангардом». «Ак Барс» стал первым коллективом, сумевшим набрать очко во встрече с громящими всех подряд «ястребами». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли им лишь по буллитам (1:2).

После матча один из лидеров команды, нападающий Роб Клинкхаммер поделился с «Известиями» мнением об игре с «Авангардом» и ожиданиями от встречи с «Салаватом».

— Что скажете о прошедшей игре?

— Да, очень хорошая игра. Очень мощный соперник, который будет претендовать на самые высокие места. «Авангард» — одна из сильнейших команд лиги с отличным тренером и классными хоккеистами, которые играют в быстрый и организованный хоккей. Считаю, что была равная игра, мы достойно смотрелись, но, к сожалению, оказались немного хуже в серии буллитов.

— Что думаете о предстоящей выездной серии «Ак Барса»?

— Это будет непростая серия. Все четыре соперника хорошо организованы и могут навязать борьбу любой команде КХЛ. Конечно, будет выделяться «зеленое дерби», но я ожидаю хороших игр и с другими соперниками. Мы видели, как стартовало «Торпедо», одержав несколько ярких побед на старте. С ним будут проблемы, как и с «Салаватом Юлаевым», «Барысом» и «Нефтехимиком», но мы будем играть на победу.

— Вы начали свой второй сезон в «Ак Барсе». В прошлом розыгрыше уже прочувствовали принципиальность противостояния с «Салаватом Юлаевым»?

— Да, я знаю, насколько важны игры с этим соперником для наших болельщиков и всей команды. Ожидаем трудной игры с «Салаватом Юлаевым», но намерены бороться только за победу, чтобы порадовать наших поклонников. В этом сезоне «Салават» — очень трудный и организованный соперник, но мы должны биться за победу с каждой командой и подтверждать свой статус лучшего клуба прошлого сезона.

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