Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань)

Одно из самых принципиальных противостояний российского хоккея состоится уже сегодня. Клубы-флагманы двух соседних республик — Татарстана и Башкортостана — сойдутся на льду в Уфе. Из-за расцветки формы хоккеистов встречи «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» традиционно называют «зеленым дерби».

Даже на старте регулярного чемпионата этот матч выходит за рамки обычных встреч. Уфимцы успешно начали сезон, в пяти стартовых матчах уступив лишь ярославскому «Локомотиву» (2:4). Действующий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» начал с разгромного поражения от СКА (1:6), а также неожиданно проиграл «Витязю» (3:5) и уступил по буллитам лидеру сезона «Авангарду» (1:2).

14 сентября, 17:00. «Уфа Арена». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва)

Фото: ИЗВЕСТИЯ /Павел Бедняков

Действующий чемпион России весьма неудачно начал отстаивать свой трофей. После шести туров «Локомотив» идет на восьмом месте и на одно очко отстает от ближайшего соперника. Матч с «Динамо» будет важен для «железнодорожников» не только в плане погони за лидерами РПЛ. Для подопечных Юрия Семина это будет и последняя проверка перед стартом в Лиге чемпионов — уже в начале следующей недели им предстоит визит в Стамбул к «Галатасараю».

14 сентября, 19:30. Стадион «РЖД Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч Премьер»

Волейбол. Мужчины. Чемпионат мира. Россия — Тунис, США — Россия

Фото: fivb.com

Наши волейболисты не побеждали на чемпионате мира с 1982 года, когда сборная СССР выиграла рекордное шестое золото. В своей новейшей истории национальной команде лишь раз удавалось попасть в призеры мундиаля — в 2002 году в Аргентине было завоевано серебро. Теперь в качестве действующих чемпионов Европы подопечные Сергея Шляпникова попытаются прервать эту многолетнюю серию неудач. Россияне удачно стартовали победой над австралийцами (3:0), сегодня они встретятся с командой Туниса, а завтра будут проэкзаменованы одним из фаворитов их группы — бронзовым призером последней Олимпиады сборной США.

14, 15 сентября, 21:30. Стадион «Пала Флорио» (Бари, Италия). Прямые трансляции на «Матч! Игра»

Смешанные бои. UFC Fight Night 136

Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей

В Москве впервые пройдет турнир UFC, который станет историческим событием для мира единоборств. В основном карде запланированы четыре боя: Марк Хант (Новая Зеландия) — Алексей Олейник (Россия), Ян Блахович (Польша) — Никита Крылов (Украина), Шамиль Абдурахимов (Россия) — Андрей Орловский (Белоруссия) и Тиаго Алвес (Бразилия) — Алексей Кунченко (Россия). Главным поединком этого вечера станет противостояние россиянина Алексея Олейника и новозеландца Марка Ханта. Второй по значимости схваткой будет бой украинца Никиты Крылова против поляка Яна Блаховича.

15 сентября, 19:00. СК «Олимпийский» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Весной «Спартак» на своем поле проиграл «Ахмату», тем самым лишив себя шансов на чемпионство и, как позднее выяснилось, места в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне красно-белые идут без поражений и являются главными преследователями лидирующего «Зенита». Грозненцы стартовали неудачно и перед перерывом на игры сборных в отставку подал главный тренер команды Игорь Ледяхов. На его место вернулся Рашид Рахимов, в позапрошлом сезоне приведший клуб из столицы Чеченской Республики к высшему достижению в его истории — пятому месту. Матч со «Спартаком» будет для наставника «вторым дебютом» в команде.

16 сентября, 19:00. Стадион «Открытие Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч Премьер»

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter